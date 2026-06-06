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韓國童星出身的演員張根碩，在日前播出的綜藝節目中大方爆料，透露自己20歲時的螢幕初吻正是獻給了合作《黃真伊》的河智苑。最近他在節目中坦承當時對女方動了真情，更自曝在戲劇殺青10年之後，曾私底下向女方鬆口告白：「姐姐我當年真的愛過妳」，還說如果當時有鼓起勇氣告白，兩人應該有機會交往，彷彿韓劇劇情上演的遺憾往事，立刻引發台下主持群與觀眾的熱烈討論。張根碩出演了昨（5）日播出的綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中，坦言雖然《原來是美男》是成就自己的代表作品，但他也表示：「最令我記憶深刻的作品是《黃真伊》。」《黃真伊》在2006年播出，距今已經過去20年。張根碩回憶，要和大自己9歲的前輩河智苑拍吻戲前，他在拍攝現場既緊張又羞澀，由於缺乏經驗，為了這場吻戲心臟怦怦直跳，還特地跑去向其他演員前輩請教拍吻戲的禮儀，前輩們不僅叮嚀他要好好刷牙，還開玩笑指導不能只是把嘴唇貼上去而已，青澀的幕後花絮也逗得節目現場哈哈大笑。雖然已經過去多年，但主持人也不忘追問，當時是否真的對河智苑心動時，張根碩毫不避諱地坦承，那時候確實非常喜歡河智苑，愛慕之情在心中藏了許久。直到電視劇播畢10年後，雙方再次碰面，他才終於鼓起勇氣對女方坦白，親口對河智苑說：「姐姐，那時候我愛過妳。」主持人好奇追問，如果當時主動追求，兩人是否有機會交往？對此，張根碩臉上藏不住羞澀的笑意，直言現在想起來還是會覺得很心動，並大方回應「應該可以交往吧」，坦率言論讓現場一陣暴動。