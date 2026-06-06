天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，隨著低氣壓逐漸遠離，今（6）日全台降雨將明顯緩和，不過民眾出門仍要把握週末短暫的空檔，明（7）日起受西南風水氣增多影響，午後有局部大雷雨。下週一（8日）起，梅雨鋒面將再度逼近並影響台灣一整週，西半部需慎防大雨或豪雨強襲。至於今年的梅雨季何時結束？吳聖宇提到，預計在19日端午連假開始，將轉為夏季午後雷陣雨的天氣型態，宣告梅雨季進入尾聲。
週末降雨漸緩！赴日旅遊請留意熱帶氣旋
今天（6日）低氣壓已經來到台灣東北方海面，並快速向東北遠離，台灣附近水氣減少，中午前僅北部、中北部山區有局部短暫陣雨，午後則以各地山區及宜花東的局部短暫雷陣雨為主。溫度方面，今天北部及東北部高溫約28至30度，其他地區約30至32度，相對不會太過炎熱。
明天（7日）轉為西南風，迎風面中南部有局部短暫陣雨，且午後各地有局部大雷雨發生的可能。高溫也會跟著回升，東半部約30至32度，西半部可達32至34度以上，外出請特別注意防曬與補水。此外，吳聖宇提醒該低氣壓系統明日將快速掠過日本九州、四國及本州南岸，有計畫前往日本的朋友請務必留意當地可能出現的風雨天氣。
一週天氣出爐！下週梅雨鋒面強襲全台
▪︎6月8日：北邊鋒面接近，鋒前西南風增強，中南部有短暫陣雨，白天午後熱對流旺盛，有大雨或局部短時豪雨發生的機率，提醒民眾暫時避免前往山區及低窪地區。
▪︎6月9日至6月10日：鋒面抵達並往南移，配合中低層西南季風的豐沛水氣，西半部及東北部容易有大雨或豪雨發生，花東亦有大雨出現的機會。
▪︎6月11日至6月14日：鋒面將在台灣中北部至南部一帶徘徊擺動，配合大氣動力條件與西南季風豐沛水氣，西半部及東北部大雨或豪雨的威脅將持續一整週，東半部也會有局部大雨。
端午連假轉夏季天氣！梅雨季即將告終
吳聖宇表示，到了下週一（15日），鋒面可能斷開並逐漸被西南季風往北推，但台灣附近水氣仍多，各地預報依舊有短暫陣雨或雷雨，需留意局部大雷雨。16日至18日期間，鋒面將逐漸退回長江以南區域，台灣位於邊緣，中南部仍有局部陣雨，整體天氣型態將逐漸偏向以午後雷雨為主。預期自19日端午節連續假期開始，受到太平洋高壓逐漸西伸北抬的影響，台灣將正式轉為偏向夏季午後雷雨的天氣型態，這也宣告今年的梅雨季即將接近尾聲。
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今天（6日）低氣壓已經來到台灣東北方海面，並快速向東北遠離，台灣附近水氣減少，中午前僅北部、中北部山區有局部短暫陣雨，午後則以各地山區及宜花東的局部短暫雷陣雨為主。溫度方面，今天北部及東北部高溫約28至30度，其他地區約30至32度，相對不會太過炎熱。
一週天氣出爐！下週梅雨鋒面強襲全台
▪︎6月8日：北邊鋒面接近，鋒前西南風增強，中南部有短暫陣雨，白天午後熱對流旺盛，有大雨或局部短時豪雨發生的機率，提醒民眾暫時避免前往山區及低窪地區。
▪︎6月9日至6月10日：鋒面抵達並往南移，配合中低層西南季風的豐沛水氣，西半部及東北部容易有大雨或豪雨發生，花東亦有大雨出現的機會。
▪︎6月11日至6月14日：鋒面將在台灣中北部至南部一帶徘徊擺動，配合大氣動力條件與西南季風豐沛水氣，西半部及東北部大雨或豪雨的威脅將持續一整週，東半部也會有局部大雨。
吳聖宇表示，到了下週一（15日），鋒面可能斷開並逐漸被西南季風往北推，但台灣附近水氣仍多，各地預報依舊有短暫陣雨或雷雨，需留意局部大雷雨。16日至18日期間，鋒面將逐漸退回長江以南區域，台灣位於邊緣，中南部仍有局部陣雨，整體天氣型態將逐漸偏向以午後雷雨為主。預期自19日端午節連續假期開始，受到太平洋高壓逐漸西伸北抬的影響，台灣將正式轉為偏向夏季午後雷雨的天氣型態，這也宣告今年的梅雨季即將接近尾聲。