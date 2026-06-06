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涉國安法被起訴而被民進黨開除黨籍、撤銷提名的朱政騏，昨宣布以無黨籍投入第四選區（中山、大同）市議員選舉，泛綠形成「六搶四」局面。對此，民進黨秘書長徐國勇今（6）日表示，朱政騏涉及的案件，不是普通的案件，是屬於國安案件，至於已經停權的議員陳怡君，目前仍是黨員，兩者狀況不同。朱政騏因涉翻拍立法院「密」級文件給中國籍男子，事後收受2萬元人民幣報酬，被依違反「國家安全法」等罪嫌起訴求刑，朱政騏昨強調，他不是共諜，並將以「無黨．台灣派」參選到底以自證清白；至於現任議員陳怡君則因助理費案被民進黨停權，失去被提名資格，不過仍多次與民進黨台北市長參選人沈伯洋同台。沈伯洋上午赴內湖碧山巖參香祈福，包含徐國勇、台北市議員參選人李建昌、王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新等人與會。對於朱政騏宣布參選一事，徐國勇表示，朱政騏已經被開除黨籍、不是民進黨，「選舉是他的權力，這點我們尊重」，但朱已經不是民進黨提名的人，所以在中山大同上，民進黨會聯合競選，也只會支持民進黨提名的人選。徐國勇提到，朱政騏涉及的案件，不是普通的案件，是屬於國安案件，這也是為什麼會被民進黨除名的原因，朱要參選，但對民進黨而言，會按照既有的腳步，進行中山大同的聯合競選，而內湖南港，也開始做相關規劃，希望四位議員都能夠順利的當選。至於之前為何與被停權的陳怡君同台？徐國勇說，陳是現任民進黨議員，目前處於停權中，因此在保安宮時必須提起陳，「他現在還是民進黨黨員，並沒有被除名、是停權」，所以不能參加初選，因而沒被提名，兩者狀況不同。