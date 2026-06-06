我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉涵竹（如圖）日前否認購入豪宅陶朱隱園，搞笑直呼：「我還在積累存款買陶朱隱園的路上！」（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

台股昨（5）日一度下殺超過1400點，台灣記憶體股一片綠油油，台指期夜盤雪崩重挫3006點，甚至一度跌停，創下史上最大跌幅紀錄，引爆股民集體哀號。前主播劉涵竹昨日也心痛發文自嘲：「我現在的心就跟外面的雨一樣。」坦言股市才連跌兩天，就讓她把之前的獲利全部回吐。她更心驚膽戰地透露，聽金融業朋友警告「行情恐要休息2個月」，甚至在留言區絕望回應網友：「下周被血洗」、「崩成這樣真的嚇到。」台灣記憶體族群昨日淪為重災區、一片綠油油，指標股華邦電慘被緊鎖跌停，旺宏也一度殺至跌停價，台指期夜盤更瘋狂雪崩，創下史上單日最大跌幅紀錄。面對這波「災情」，劉涵竹痛心發文直呼：「我現在的心就跟外面的雨一樣，跌兩天就把獲利都回吐了。」她更透露聽金融業朋友提到「行情要休息2個月」，嚇得她開玩笑說要默默把看中的5.27克拉鑽石放回去，幽默自嘲：「欸拜託我也沒有1200萬的閒錢啦！」貼文一出引來許多網友共鳴，「這次大回檔應是大家獲利先了結」、「記憶體最慘」、「心情下雨+1」、「2個月？天啊才剛看到曙光沒幾天就進牢籠裡。」另外也有人安慰股市沒有天天過年的。對此，劉涵竹則擔心下周被血洗，並一一回覆說：「感覺還要再被行情宰割一陣子」、「算了！過完週末下週再戰」、「崩成這樣真的嚇到。」仍持續關注市場行情走向。值得一提的是，日前才傳出有神秘「劉姓女子」以約 7.5 億元「甜甜價」購入豪宅陶朱隱園，消息一出引發外界瘋猜買主就是劉涵竹。對此，她事後趕緊發文闢謠，幽默表示：「我必須要鄭重澄清，買陶朱隱園的劉小姐真的不是我！」更不忘公開向各大廠商熱情喊話、狂接通告，搞笑直呼：「我還在積累存款買陶朱隱園的路上！」