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▲巴逆逆坦言自己已經虧損一只勞力士。（圖／翻攝自巴逆逆臉書）

近期美股與台指期夜盤重挫，引發投資人高度關注，被網友封為「反指標女神」的巴逆逆也開直播談論市場走勢，她一開場就直呼「崩盤啦」、「這次是真的要崩了」，坦言自己其實早就認為市場會出現一波修正，只是沒想到今（6）日凌晨跌勢來得如此猛烈，台指期夜盤雪崩重挫3006點，她表示雖然不至於認為行情結束，但短線回檔幾乎已成定局，甚至預估台股可能出現約20%的修正幅度，直言自己已經賠掉一只勞力士可樂圈（二手價約73-92萬）的價碼。談到自身投資狀況時，巴逆逆也大方公開帳面損失，她苦笑表示最近幾天虧掉的金額已經足夠購買一只勞力士可樂圈（二手價約73-92萬），損失相當驚人，不過她透露自己其實在比特幣跌至約6萬美元附近時就已提前賣出七成持股，以太幣也減碼超過一半，因此並未完全被這波跌勢重創，她認為比特幣向來是市場風向球之一，某種程度也反映出市場風險正在快速升高。除了市場走勢外，巴逆逆也重提先前曾提出的「AI泡沫化」觀點，她強調自己並非不看好AI產業，而是擔憂相關基礎建設成本正快速膨脹，包括記憶體、電力、伺服器以及機房建置等支出都持續增加。巴逆逆認為未來企業若投入AI所需成本高於人力成本，勢必會面臨獲利壓縮問題，不過她也補充這樣的情況應該不會在今年立即發生，真正的考驗可能落在未來一至兩年。儘管對近期行情看法偏保守，但巴逆逆並未轉為全面看空，她表示自己長線仍看好台股與科技產業發展，甚至認為今年底仍有機會看到指數挑戰5萬點，不過在衝向更高點之前，市場恐怕得先經歷一段相當痛苦的整理期，她預估未來半個月至一個月內都可能處於震盪回檔階段，甚至不排除台股有機會回測3萬8千點至3萬9千點區間。直播最後，巴逆逆坦言目前最讓她難受的其實不是帳面虧損，而是手上已經沒有太多現金，她表示若現在仍握有充足資金，反而會將這波下跌視為布局機會，採取分批進場策略慢慢承接，至於手中持有的ETF、台積電與設備股她則選擇繼續抱牢，認為只要長線趨勢沒有改變，最終仍有機會等到行情回升。巴逆逆也自嘲，若真的一路跌下去，下週恐怕只能和股民們一起相約「公園見」了。