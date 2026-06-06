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WWDC下週登場 市場聚焦蘋果AI藍圖

AI趨勢仍進行式 投資宜低接不追高

週五台股表現失色，盤中一度跌破45000點關卡，所幸終場收在45070.94點，下跌606.52點，跌幅-1.33%。儘管外部多方題材不斷，但受到美股科技股出現獲利了結賣壓影響。玉山科技島基金經理人王偉哲認為，目前融資餘額已達5700億元水準，外資期貨空單口數也維持在逾69000口的高水位，宜保持適度資金彈性，並低接不追高，可聚焦半導體測試、光通訊、半導體設備等本週台股週線持續上漲，但漲幅縮小至0.76%，全週上漲338點，單週日均量1.49兆元。三大法人僅有投信站在買方，連續7週買超212.63億元，外資單週減持672.6億元，自營商也減碼694.77億元，三大法人合計賣超1154.74億元。王偉哲指出，科技相關利多題材持續登場，包括晶圓龍頭大廠股東會釋出展望利多，看旺先進半導體需求具備根本性支撐；另外，下週蘋果年度盛事全球開發者大會(WWDC)即將於台灣時間6月9日登場，市場聚焦點蘋果能否兌現去年提出的AI藍圖，以及SpaceX史上最大IPO也同樣將於下週掛牌上市，多重題材共振下，有利類股健康輪動。王偉哲分析，今年Computex所展示的AI發展方向也為解讀重點，最重要為AI發展重心正從「生成式 AI」轉向「代理式 AI」，且未來PC將成為執行AI代理的核心平台，處理更具安全性與個人化的需求，包括AI龍頭輝達、Arm與高通均強調基於Arm架構的服務器CPU之重要性，特別是輝達推出的Vera CPU，顯示出市場對高效能Arm運算能力的強勁需求。總觀來看，王偉哲認為，AI趨勢仍在進行式，面對美歐推動半導體回流生產，全球供應鏈仍明顯集中於亞洲，台灣憑藉先進製程與完整供應鏈優勢，不僅晶圓代工市佔率接近8成，各國半導體材料支出排名連續16年位居全球第一，在AI與高效能運算需求爆發下，關鍵地位更形鞏固，成為全球科技成長的核心樞紐。不過，目前融資餘額已達5700億元水準，外資期貨空單口數也維持在逾69000口的高水位，短線仍須提防行情劇烈波動，宜保持適度資金彈性，並低接不追高，可聚焦半導體測試、光通訊、半導體設備等。