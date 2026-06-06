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大聯盟勞資談判才剛拉開序幕，薪資上限（Salary Cap）的議題便迅速引發劇烈震盪。根據美國媒體The Athletic報導，美國總統川普強烈支持大聯盟導入薪資上限制度，直言「沒有薪資上限，這項運動就無法成立」，此番言論無疑讓本就緊繃的資方與球員工會關係更形白熱化。川普總統在被問及大聯盟勞資談判時，毫不掩飾地選擇站在球隊老闆這一邊。他指出，體育界的老闆們往往無法自我克制，導致各隊薪資失衡，因此大聯盟早就該在多年前就引進薪資上限。川普表示：「許多年前沒有把薪資上限放進去，是一件令人震驚的事。」這席話無疑為這場涉及數億美元利益的角力賽事注入了巨大的政治變數，更引起外界關注政府是否會在未來進一步介入。川普在總統任職期間就會對體育相關的發言都非常積極，除了曾主張已故的羅斯（Pete Rose）之所以更有機會入選美國棒球名人堂是歸功於他的推動之外，也曾公開批評過MLB以及現任主席曼弗雷德（Rob Manfred）。因此這一次，他在勞資談判中選擇支持資方的主張，其實並非全然令人意外。