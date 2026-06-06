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▲周六降雨趨緩，不過仍要留意午後大雨發生機會。（圖／中央氣象署提供）

▲周日台灣處在低壓帶環境中，降雨區域又增廣。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二至周四受到滯留鋒面影響，台灣天氣會相當不穩定，降雨可能持續到6月中旬。（圖／中央氣象署提供）

今（6）日為近期難得的降雨空檔，雨勢趨緩，不過午後仍要留意局部大雨發生，周日受到低壓帶影響，降雨區域又增廣，不過特別要留意的是，下周一起鋒面靠近，且受到環境風向影響「滯留」台灣周邊，整週都會有全台都有豪雨發生機率，降雨最劇烈的時間在下周二至下周三，西半部、東北部、花東山區雨最大，預計雨勢持續到6月中旬。中央氣象署預報員指出，今（6）日低氣壓逐漸遠離，各地降雨緩和，不過午後山區仍有較大雨勢，明日受到低壓帶影響，中南部地區有不定時降雨，午後大台北地區、山區、東部會有局部大雨或豪雨發生，下周鋒面影響台灣，滯留時間長，各地都會有降雨機會，特別是西半部、東北部、山區要留意短延時或豪雨發生。昨日影響我們的低壓目前在東北部海面，今日北部、中南部雲量偏多，花東、宜蘭在背風面，雲量較少，受到環流影響，北台灣、中南部山區有零星降雨，東半部多雲到晴，為降雨空檔，午後有熱對流發展，降雨集中在山區，晚間到明晨整體降雨趨緩，中南部、山區還是有零星降雨周日白天降雨範圍增廣，台灣仍在低壓帶，中南部地區不定時降雨，午後北部、東半部、山區可能有局部大雨或短延時豪雨，晚上吹西南風，中南部不定時有降雨狀況。未來一周天氣，下周一鋒面來到台灣周邊，西南風增強，天氣不穩定，西半部普遍都有降雨狀況，特別是大台北、中南部山區，還有午後山區會有局部大雨；，下周二開始全台各地都有明顯降雨發生，特別是西半部、東北部、花東山區，要特別留意局部大雨，以及短延時豪雨，下周二、下周三是降雨最明顯的時刻。下周四鋒面往南壓，北台灣降雨逐漸緩和，不過中南部仍是會持續下雨，下周五鋒面又往北移，降雨範圍又增廣，西半部、東北部、山區會有局部大雨或是豪雨發生。未來氣溫，今起到下周一降雨空檔多，白天受到太陽照射下，西半部溫度會達到32至33度，下周受到鋒面影響，全台各地溫度都有下降的狀況。