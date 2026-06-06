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川普計畫現身麥迪遜花園廣場

「這就是生活」：川普回應票價爭議

NBA總裁蕭華：歡迎川普出席

紐約麥迪遜廣場花園(MSG)主場票價

聖安東尼奧霜凍銀行中心主場票價

為什麼門票會這麼貴？

2026年NBA總冠軍賽戰火延燒，隨著系列賽移師紐約，門票價格飆漲引發各界熱議。面對天價票價的質疑，即將親臨現場觀戰的美國總統川普（Donald Trump）日前受訪時直言：「」目前在紐約進行的第三戰，其最低門票價格在二手市場飆升至4000美元以上。根據知情人士透露，現年79歲、身為紐約在地人的川普，計畫前往紐約麥迪遜花園廣場（MSG）觀賞總冠軍賽第三戰。這將是紐約尼克隊睽違27年後，再次於主場舉辦總冠軍賽，對於這座城市而言意義非凡。川普先前曾表示，收到尼克隊老闆詹姆斯·多蘭（James Dolan）的邀請，並對親臨現場觀賽表現出高度興趣。若行程無異動，他將成為自2015年歐巴馬（Barack Obama）以來，首位在任期內觀賞NBA球賽的美國總統。當被問及總冠軍賽昂貴的門票價格時，川普給出了相當「川普式」的回答。他表示：「，在電視上看比賽幾乎是『半免費』的。」他隨後補上一句：「這就是生活。如果球隊不是這麼成功，你當然可以輕鬆進場觀賽……但這就是生活運作的方式。」針對總統預計出席第三戰，NBA總裁蕭華（Adam Silver）表示「當然歡迎」。蕭華回憶道，川普在投入政治生涯之前，就是一名標準的紐約尼克鐵粉，過去兩人曾在麥迪遜花園廣場共同觀賞過多次尼克隊賽事，川普甚至曾參與過NBA的宣傳活動。尼克隊迎來27年來首場主場總冠軍賽(第3戰)，。如果戰局延長至第6戰，最低票價甚至高達5322美元。如果尼克主場的票價維持在這個水準，將比過去兩屆超級盃比賽當天的最低入場價（2025年為2002美元，今年為3251美元）還要昂貴。第1戰開打前，二手票務網站Ticketmaster上最便宜的座位約為700美元，而場邊VIP座位的價格則落在8000美元到25000美元之間。隨著賽程推進，由於機票與交通成本高昂，願意從紐約飛往德州看球的客場球迷數量低於預期，導致馬刺主場第2戰的最低票價在幾天內下跌了將近50%。2026年總冠軍賽門票之所以能在二手市場屢創天價，主要歸咎於以下幾個核心原因。首先，紐約尼克上一次打進NBA總冠軍賽已經是1999年（當時的對手正好也是馬刺隊）。，這種強大的在地需求直接將門票行情推向歷史新高。本屆總冠軍賽充滿話題性。尼克隊由當家後衛布朗森領軍，迎戰剛拿下年度最佳防守球員的馬刺隊跨世代巨星文班亞馬。新生代巨星的交鋒吸引了全球籃球迷的目光，進一步推高了賽事的商業價值與觀賽需求。此外，。當需求遠大於供給時，專業黃牛和轉售平台可以毫無限制地將價格炒作到遠超票面價值的數倍。票務數據公司指出，，而非專業轉售商。這項原本立意良善的政策，卻導致目前流入二手市場的總冠軍賽門票數量極度稀少，在「物以稀為貴」的龐大需求下反而讓現有的黃牛票價格暴漲。體育賽事的高昂成本已經成為一種整體趨勢。從動輒850美元到2000美元的普通看台座位，加上通膨帶動的日常開銷（如房租、水電與燃料），NBA總冠軍賽這類頂級賽事正逐漸把一般受薪家庭排除在外，轉變為金字塔頂端客群的專屬娛樂。