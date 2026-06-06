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▲ 警方在其車上起出各式毒品243件。（圖／記者郭凱杰翻攝）

「我吃藥就吃藥哪有什麼！」高雄市前鎮分局員警今（6）日凌晨3時左右在處理一起打架糾紛案，攔查要不願配合的雷姓男子下車時發現車上有喪屍煙彈，未料雷嫌竟嗆警：「我吃藥就吃藥哪有什麼！」警方在其車上起出各式毒品243件，查出雷男不僅涉嫌毒駕還將毒品品以「快餐車」方式載上路，全案調查後送辦；至於雙方互控傷害部分，將另案函送偵辦。高市警局一心路派出所於今天凌晨3時許接獲民眾報案，指稱前鎮區鄭和南路某超商前發生打架糾紛。警方趕抵現場後，發現吳姓男子（年約35歲）遭人毆打，經了解，吳男當時前往超商寄貨，發現一部自小客車違規停放於超商前，遂以手機拍攝蒐證，不料竟遭駕駛下車追打，施暴後隨即駕車逃離現場。前鎮分局立即根據被害人提供之車號展開攔查，並同步通報線上警網協尋。快打警力於同日3時30分許，在前鎮區中山三路與光華三路口發現該部涉案車輛停放於人行道上，隨即主動上前盤查。員警發現駕駛雷姓男子（年約47歲）頭部有流血傷勢，面對詢問時神情恍惚、言詞閃爍，且多次企圖阻擋員警查看車內情形。警方察覺有異，於駕駛座旁置杯架目視發現疑似毒品煙彈，當場依法逮捕雷男。過程中，雷嫌面對警方詢問毒品來源及施用情形時，竟態度囂張回應：「我吃藥就吃藥哪有什麼！」完全無視毒品危害及公共安全。警方隨後附帶搜索車輛，當場查獲毒品咖啡包189包、K他命15包、梅錠24顆、依托咪酯煙彈15顆，總計查獲243件毒品，數量驚人，宛如行動毒品補給站。研判雷嫌涉嫌以車輛作為流動販毒據點，從事俗稱「毒品快餐車」之交易模式，全案正持續擴大追查毒品來源及販售網絡。另經毒品唾液快篩檢測，雷嫌呈安非他命陽性反應，涉嫌施用毒品後駕車上路。警方表示，毒駕行為猶如道路上的不定時炸彈，若未及時攔查，極可能因精神恍惚、反應遲鈍而造成重大交通事故，危及無辜用路人生命安全。前鎮分局於接獲報案後迅速掌握車輛動向，短時間內即成功攔截查緝，不僅防止潛在交通危害，更一舉查獲大量毒品，有效阻斷毒品流入社區，並持續向上溯源追查，全面釐清販毒網絡及幕後供毒來源。全案調查後後依觸犯《毒品危害防制條例》及《刑法》第185-3條公共危險罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦；至於雙方互控傷害部分，將另案函送偵辦。並針對雷男依違反《道路交通管理處罰條例》第35條規定，可處新臺幣三萬以上十二萬元以下罰鍰，依法開罰。前鎮分局分局長黃元民強調，毒品犯罪不僅危害個人身心健康，更嚴重威脅社會治安與交通安全，尤其毒駕行為往往造成難以挽回的傷亡憾事。警方將持續強力掃蕩毒品犯罪，對於毒駕、販毒等危害公共安全行為絕不寬貸，以實際行動守護市民生命財產安全。