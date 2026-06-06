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2026年NBA總決賽第二戰，聖安東尼奧馬刺隊在主場遭遇了一場令人心碎的敗仗。終場前，馬刺隊超級新星維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在關鍵時刻發生致命失誤，錯失了逆轉比賽的絕佳機會，最終馬刺隊以104：105不敵紐約尼克隊。尼克隊在驚險拿下這場客場勝利後，將帶著2：0的系列賽領先優勢返回紐約麥迪遜廣場花園。這場比賽的結局充滿戲劇性。在決勝關頭，尼克隊核心布朗森（Jalen Brunson）頂住壓力，在倒數39秒投進關鍵中距離，追平比分。馬刺隊在最後時刻握有進攻權，然而文班亞馬在處理球時出現了離譜的致命失誤——他不僅傳球給身後毫無準備的隊友卡斯特（Stephon Castle），球權隨後更被布朗森機警抄走，馬刺被迫對布朗森犯規。布朗森走上罰球線罰進關鍵分，幫助尼克取得1分超前。馬刺隊在最後幾秒仍有絕殺機會，但文班亞馬中距離跳投未能命中，隨著終場哨聲響起，馬刺隊無力回天，只能眼睜睜看著尼克隊在客場帶走第二勝。尼克隊今晚展現了頂級強隊的心理素質。在布朗森手感不佳、全場21投僅5中的狀況下，阿奴諾比OG Anunoby）挺身而出，不僅多次在防守端死守文班亞馬，更在進攻端屢屢強攻禁區，甚至在終場前上演驚天隔扣文班亞馬的絕美一擊，成為尼克隊獲勝的關鍵人物。此外，尼克隊在布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）同時休息的輪替階段，竟能靠著布里吉斯（Mikal Bridges）與板凳奇兵蘭德里·沙梅特（Landry Shamet）的發揮守住領先，這種深度戰力讓馬刺隊難以招架。馬刺隊雖然一度在第四節打出一波14：0的驚人反攻，並憑藉福克斯（De'Aaron Fox）與文班亞馬的聯手一度取得領先，但最終因防守籃板保護不力與關鍵失誤，再次將勝利拱手讓人。根據NBA總決賽歷史統計，從未有球隊能在主場輸掉前兩戰後最終逆轉奪冠。馬刺隊此役輸球後，系列賽以0：2落後，即將面臨前往紐約進行連續客場賽事的嚴峻考驗。對於馬刺而言，文班亞馬在關鍵時刻的這次「悲劇性」失誤，無疑成為球隊心中最痛的傷痕。而對於紐約球迷來說，今晚的勝利不僅讓球隊距離隊史新一座冠軍更近一步，更象徵著尼克隊已具備問鼎金盃的統治級實力。尼克隊接下來將帶著巨大的氣勢回到主場，力求在麥迪遜廣場花園終結系列賽。