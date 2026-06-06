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效力於波士頓紅襪的台灣好手鄭宗哲，今（6）日在紅襪3A出賽，延續昨日開轟的好手感，繳出雙安、收下3分打點，並且跑出兩盜。在賽後打擊率上升到.240、攻擊指數0.763。鄭宗哲對戰藍鳥3A，擔任先發第2棒守游擊，首打席對決投復健賽的三屆塞揚神獸薛澤（Max Scherzer），在纏鬥7球打成一壘滾地出局，3下再度交手，當時1出局二三壘有人，鄭宗哲鎖定內角滑球出棒，擊出右外野安打，直接清壘助隊先馳得點。在接下來的打席雖然都遭到三振，但在第五次打擊敲出中外野方向安打並帶有一分打點，最終幫助球隊以6：3收下勝利。鄭宗哲昨日在面對來3A進行復健賽的席斯（Dylan Cease），在第2局就轟出一發飛行距離高達426英尺、直擊中外野的大號兩分全壘打，這也是他本季在3A的第5發全壘打。鄭宗哲近期的打擊手感非常火燙，目前長打率與上壘率（OPS達.761）在近幾場比賽進帳大量保送與長打後持續攀升。