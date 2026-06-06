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雙城論壇期間，台北、上海達成動物交流合作共識，敲定由上海交換2隻小貓熊來台，台北市立動物園則將2隻黑腳企鵝送往上海。對於台北市長蔣萬安諷刺小貓熊不是滲透的破口一事，台北市長參選人沈伯洋今（6）日反擊，「小貓熊真的有夠無辜」，並以與日本合作為例，認為不需要政治前提就能進行合作。沈伯洋上午赴內湖碧山巖參香祈福，包含民進黨秘書長徐國勇、台北市議員參選人李建昌、王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新等人與會。沈伯洋表示，沒有效益的雙城論壇沒有必要舉辦，身為首都，真的要做的是「國際城論壇」，雙城論壇絕不是天花板而是地板，首都對首都，「我們應該也是對北京」，但他被北京制裁，北京難道要把他名字中的「伯」改成「柏」？或是把「洋」的部首拿掉？這是他們要去擔心的事。對於蔣萬安說法，沈伯洋直言「小貓熊真的有夠無辜」，與日本合作也有小貓熊，台北沒有跟日本辦論壇，達成特定政治前提、承認什麼事，就單純是保育的交流，若只做動物保育的交流，跟每一個國家做都可以，但跟中國可能有政治前提，因此而非問「小貓熊有什麼問題」，「小貓熊本人應該會覺得疑惑，小貓熊本身沒有任何問題」。