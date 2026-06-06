2026年夏日遊戲節（Summer Game Fest 2026）於6月6日登場，帶來超過20項遊戲發表，包括《Final Fantasy VII Revelation》、《惡靈古堡 聖女密碼》重製版、《魔物獵人 荒野》DLC，以及《劍星 Blood Rain》等重量級作品。其中《Final Fantasy VII》重製三部曲最終章壓軸登場，引發玩家熱烈討論。《NOWNEWS今日新聞》整理本屆發表會重點作品與亮點資訊一次看。
🟡 《FF7》重製三部曲最終章公開
作為本屆 Summer Game Fest 壓軸作品，《Final Fantasy VII Revelation》正式亮相。官方公開多支預告影片，除了展示文森特與席德的戰鬥畫面外，也揭露更多劇情內容，預計於2027年春季推出，替重製三部曲劃下句點。
🟡 《惡靈古堡 聖女密碼》重製版確定登場
Capcom 正式公開《惡靈古堡 聖女密碼》重製版預告。本作以2000年於 Dreamcast 推出的經典作品為基礎重新打造，將再次講述克蕾兒與克里斯兄妹的故事，預計2027年上市。
🟡 《魔物獵人 荒野》大型DLC曝光
《魔物獵人 荒野》公開超大型擴充內容「Ascendance」，除了新增劇情、原野地圖與新魔物外，也將加入 Master Rank 大師等級任務，成為本次發表會最受台灣玩家關注的消息，預計2027年發售。
🟡 《劍星》續作
人氣動作遊戲《劍星》正式公開續作《Blood Rain》首支預告，同樣引發玩家熱議。
🟡 《快打旋風6》角色蒂法參戰
《快打旋風6》公布 Year 4 追加角色陣容，其中《Final Fantasy VII》人氣角色蒂法確定加入，成為社群討論焦點。
其他重點作品一次看
🟡 Alien: Isolation 2
■ 睽違12年推出續作
■ Creative Assembly開發
■ 尚未公布發售日期
🟡 gen ATLAS
■ 上田文人 GenDesign工作室新作
■ Epic Games投資開發
■ 尚未公布發售日期
🟡 CrossFire
■ Smilegate授權開發
■ That's No Moon負責製作
■ 首支預告正式公開
🟡 刺客教條IV：黑旗 重製版
■ 最新預告公開
■ 經典海盜篇章重製回歸
🟡 End of Abyss
■ 《小小夢魘》前開發團隊打造
■ 俯視角黑暗動作冒險遊戲
■ 10月1日發售
🟡 RuneScape: Dragonwilds
■ 開放世界生存冒險遊戲
■ 支援合作遊玩
■ 9月15日發售
🟡 異於天堂 Stranger Than Heaven
■ 《人中之龍》團隊新作
■ 2027年1月15日發售
■ 首日加入Xbox Game Pass
🟡 四海兄弟 故鄉：榮譽份子
■ 劇情擴展DLC公開
■ 8月15日推出
🟡 控制：共振
■ 最新預告公開
■ 9月25日發售
■ 支援Xbox Play Anywhere
🟡 星際大戰：銀河賽車手
■ 最新預告公開
■ 10月6日發售
🟡 黎明者之血
■ 最新預告公開
■ 9月3日發售
■ 支援Xbox Play Anywhere
🟡 救世英豪1 重製版
■ 正式上市預告公開
🟡 CLUTCH
■ 前《極限競速 地平線5》核心成員打造
■ 開放世界賽車遊戲
■ 2027年春季推出
🟡 忍者龜：最後的浪人
■ 白金工作室參與開發
■ 派拉蒙遊戲工作室首部作品
■ 尚未公布發售時程
🟡 GUNDAM 異軌征途
■ 萬代南夢宮全新鋼彈作品
■ 主打高機動戰鬥體驗
■ 尚未公布發售日期
🟡 Hot Wheels Infinite Rush
■ 支援4人分割畫面
■ 支援跨平台連線
■ 9月24日發售
🟡 進擊的巨人3
■ 系列最新作品
■ 收錄完整劇情與全新內容
■ 7月2日公布更多消息
🟡 33 Immortals
■ 1.0正式版6月10日推出
■ 已加入Xbox Game Pass
🟡 墮落之王II
■ 預計2026年秋季推出
🟡 古劍奇譚續作
■ 最新預告公開
■ 確定登陸Xbox平台
■ 尚未公布發售日期
🟡 Guild Wars 3
■ 首支預告正式公開
■ 系列最新作品
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作為本屆 Summer Game Fest 壓軸作品，《Final Fantasy VII Revelation》正式亮相。官方公開多支預告影片，除了展示文森特與席德的戰鬥畫面外，也揭露更多劇情內容，預計於2027年春季推出，替重製三部曲劃下句點。
Capcom 正式公開《惡靈古堡 聖女密碼》重製版預告。本作以2000年於 Dreamcast 推出的經典作品為基礎重新打造，將再次講述克蕾兒與克里斯兄妹的故事，預計2027年上市。
《魔物獵人 荒野》公開超大型擴充內容「Ascendance」，除了新增劇情、原野地圖與新魔物外，也將加入 Master Rank 大師等級任務，成為本次發表會最受台灣玩家關注的消息，預計2027年發售。
人氣動作遊戲《劍星》正式公開續作《Blood Rain》首支預告，同樣引發玩家熱議。
《快打旋風6》公布 Year 4 追加角色陣容，其中《Final Fantasy VII》人氣角色蒂法確定加入，成為社群討論焦點。
🟡 Alien: Isolation 2
■ 睽違12年推出續作
■ Creative Assembly開發
■ 尚未公布發售日期
■ 上田文人 GenDesign工作室新作
■ Epic Games投資開發
■ 尚未公布發售日期
■ Smilegate授權開發
■ That's No Moon負責製作
■ 首支預告正式公開
🟡 刺客教條IV：黑旗 重製版
■ 最新預告公開
■ 經典海盜篇章重製回歸
■ 《小小夢魘》前開發團隊打造
■ 俯視角黑暗動作冒險遊戲
■ 10月1日發售
■ 開放世界生存冒險遊戲
■ 支援合作遊玩
■ 9月15日發售
🟡 異於天堂 Stranger Than Heaven
■ 《人中之龍》團隊新作
■ 2027年1月15日發售
■ 首日加入Xbox Game Pass
■ 劇情擴展DLC公開
■ 8月15日推出
🟡 控制：共振
■ 最新預告公開
■ 9月25日發售
■ 支援Xbox Play Anywhere
🟡 星際大戰：銀河賽車手
■ 最新預告公開
■ 10月6日發售
🟡 黎明者之血
■ 最新預告公開
■ 9月3日發售
■ 支援Xbox Play Anywhere
🟡 救世英豪1 重製版
■ 正式上市預告公開
🟡 CLUTCH
■ 前《極限競速 地平線5》核心成員打造
■ 開放世界賽車遊戲
■ 2027年春季推出
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■ 派拉蒙遊戲工作室首部作品
■ 尚未公布發售時程
■ 萬代南夢宮全新鋼彈作品
■ 主打高機動戰鬥體驗
■ 尚未公布發售日期
■ 支援4人分割畫面
■ 支援跨平台連線
■ 9月24日發售
🟡 進擊的巨人3
■ 系列最新作品
■ 收錄完整劇情與全新內容
■ 7月2日公布更多消息
■ 1.0正式版6月10日推出
■ 已加入Xbox Game Pass
🟡 墮落之王II
■ 預計2026年秋季推出
🟡 古劍奇譚續作
■ 最新預告公開
■ 確定登陸Xbox平台
■ 尚未公布發售日期
■ 首支預告正式公開
■ 系列最新作品