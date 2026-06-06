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2026年NBA總冠軍賽第二戰今（6）日在聖安東尼奧馬刺隊主場上演激烈對決，兩軍對壘絲毫不讓，比賽在第四節陷入最高潮。尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）與馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）在一次防守卡位中爆發激烈肢體衝突，連場邊擔任尼克助理教練的布朗森之父——瑞克·布朗森（Rick Brunson）都忍不住衝進來，當面怒嗆福克斯：「你不能做這種傷人的動作，別這樣做！」比賽進行至第四節關鍵時刻，戰況陷入膠著。在一次進攻回合中，星布朗森為了擺脫防守，將肩膀頂向星布朗森的胸口，福克斯隨即以強硬的身體碰撞將布朗斯撞出場外。兩人隨即爆發口角，面對面互瞪，現場火藥味一觸即發，兩隊多名球員與裁判趕緊衝入場中將兩人隔開，場面一度相當混亂。隨隊記者指出，這場衝突不僅是球員間的對抗，場邊也掀起波瀾。尼克隊助理教練、同時也是布朗斯父親的瑞克·星布朗森，在看見愛子被對方強硬肢體碰撞後，顯然壓抑不住怒火，徑直從板凳席快步走到場地中央，對著福克斯連聲喝斥，要求對方克制危險動作，隨後才在眾人勸阻下返回替補席。除了激烈的衝突，這場總決賽G2的競技水準也相當驚人。截至第四節，尼克隊在布朗斯與唐斯（Karl-Anthony Towns）等人的帶領下，於客場展現強悍戰力，持續壓制馬刺隊的反撲。儘管馬刺隊賽前曾針對尼克隊中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）祭出「駭客戰術」（Hack-a-Mitch），試圖擾亂比賽節奏並增加變數，但尼克隊展現了強大的心理素質與應變能力。馬刺隊目前在系列賽以0：1落後，根據歷史統計，NBA 總決賽歷史上從未有球隊在主場輸掉前兩戰後最終逆轉奪冠，因此對於馬刺隊而言，這場比賽已不僅是一場勝利的爭奪，更是決定系列賽命運的關鍵之戰。