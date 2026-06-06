韓國長壽男團「神話」成員李玟雨去年結婚、今年3月補辦婚禮，在綜藝《做家務的男人們》第二季最新一集中，他帶著老婆展開遲來的蜜月旅行，來到台灣澎湖度假。在第一個晚上，李玟雨陪著妻子大啖鮮蚵大餐，沒想到他看著滿桌海鮮，竟對老婆熱情高呼：「要不要生個澎湖寶寶」，求愛宣言十分火辣。

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李玟雨夫婦新婚旅行！狂嗑鮮蚵揪生澎湖寶寶

李玟雨夫妻倆一到了澎湖後，就開啟了道地的觀光客模式，攜手走訪澎湖大街小巷的知名美食店，隨後更前往熱鬧的在地夜市品嚐各種小吃。

看到妻子吃著最喜歡的鮮蚵料理，李玟雨突然拋出火辣的調情，直呼：「這是對男人很好的精力食物，既然是兩個人的旅行，精力當然要變旺盛啊」、「要生個澎湖寶寶嗎？」。接著甚至在夜市裡到處尋找大補湯，對於新婚旅行的初夜顯然是鬥志滿滿。

到了旅行的第一個夜晚，李玟雨看到剛洗完澡踏出浴室的老婆，不僅眼神充滿愛意，還流露出挑逗目光。讓待在棚內觀看錄影畫面的主持人李枖原忍不住大笑吐槽表示，自己認識對方這麼久，真的從來沒有看過李玟雨這麼肉麻又油膩的一面。

李玟雨夫妻倆私下育有兩個孩子，平時生活重心總繞著家庭打轉，這次是因為公婆貼心地主動提出要幫忙看顧小孩，小倆口才終於得以放下重擔，飛往澎湖享受久違的兩人世界。

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尤露珉編輯記者

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