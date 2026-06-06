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印度古吉拉特邦，本月3日發生一起罕見的工作安全悲劇，造成1名年僅20歲的廚師慘死，而事發當下的監視器畫面也在網路上瘋傳，引發熱議。綜合印媒報導，當地時間3日下午，拉傑果德市（Rajkot）的「Thakar Ghik」飯店廚房，一台冰箱不知何故，外殼突然爆裂，炸出的碎片砸中廚師西索迪亞（Arvind Singh Sisodia）的後腦杓，他當場倒地不起，送醫後仍不治。從監視器畫面可以看到，事發時西索迪亞正背對著冰箱工作，下一秒就被擊中頭部，眾人被嚇壞了，急忙將他抬起送醫，西索迪亞的白色上衣整個被鮮血染紅。報導指出，西索迪亞來自拉賈斯坦邦，為了改善家境、供養長輩和年幼的弟妹而離鄉工作，今年5月，他才透過親戚介紹，進入該飯店就職，沒想到上班僅約1個月就死於意外。當地警方及消防部門初步調查，研判事故原因很可能是冰箱冷媒壓縮瓶突然高壓爆裂，從而引發連環爆炸，現場也有氣體洩漏的跡象，具體細節仍有待進一步釐清。不少印度民眾震驚之餘，紛紛質疑印當地許多飯店、餐廳設備老舊，維護嚴重不足，尤其夏季高溫，壓縮機爆炸的風險更高，呼籲政府或餐飲協會加強監管。