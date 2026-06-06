蘋果預計台灣時間6月9日凌晨舉辦WWDC26開發者大會，包含iOS、iPad等作業系統預料都會更新，但更多人期待的會是秋天iPhone 18系列新機發表，目前外媒、供應鏈與各界爆料大神紛紛發揮神力，《NOWNEWS今日新聞》整理目前關於iPhone 18 Pro傳聞。傳聞預計9月9日發表、搭載A20 Pro晶片、相機有望加入可變光圈，且動態島可能再縮小。
今年蘋果iPhone 18 Pro什麼時候會發表？如果依照蘋果過往發表會的經驗，9月應該會舉辦秋季發表會，根據9to5mac分析依照近年iPhone發表節奏推估，9月9日前後機會最大，且往往發表會後當週就會展開預購，再隔一週就會上市。
iPhone 18 Pro除了規格升級，還可能連帶改變整個iPhone產品線的發布策略。根據外媒預測，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max可能維持在秋季先發，至於標準版iPhone 18，則可能會延後到2027年春季登場，讓Pro機型與一般版分批開賣。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／發表、預購、開賣日
▪︎發表：9月9日（週三）
▪︎預購：9月11日（週五）預購。
▪︎開賣：9月18日
🟡iPhone 18 Pro傳聞／螢幕動態島縮小
螢幕部分，近期傳聞動態島可能變得更小。9to5Mac引述爆料指出，蘋果可能把部分Face ID元件移到螢幕下方，讓iPhone 18 Pro的動態島比前代再縮小約35%。不過目前較新的方向是「縮小」而非「完全消失」。此外，MacRumors也提到，iPhone 18 Pro可能採用更高效的LTPO+顯示技術，供應鏈端則有新一代OLED面板傳聞浮現。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／分批發表
目前市場最一致的說法，是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max預計在2026年9月發表。MacRumors指出，今年秋天主角將是6.3吋iPhone 18 Pro、6.9吋iPhone 18 Pro Max，以及傳聞中的摺疊iPhone。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／基本款價格凍漲
傳聞蘋果可能針對iPhone 18 Pro系列積極定價，外界解讀，蘋果應該不會降價促銷，而是盡可能凍住基本款售價，用相對穩定的價格守住高階手機市場，但高容量機型可能會調漲，藉此分散成本壓力。以現行台灣蘋果官網來看，iPhone 17 Pro入門價為39900元起，iPhone 17 Pro Max 256GB售價為44900元起，如果今年新機凍漲，有望分食安卓高階旗艦機市場。但也有一說，蘋果可能用基本款凍漲維持市場吸引力，再用高容量機型補回部分成本。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／主打新色「深櫻桃紅」
▪︎Dark Cherry深櫻桃紅／酒紅色
▪︎Light Blue淺藍色
▪︎Dark Gray深灰色
▪︎Silver銀色
🟡iPhone 18 Pro傳聞／相機導入可變光圈
目前最受關注的爆料是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max主相機可能導入「可變光圈」。MacRumors報導指出，Apple已開始為iPhone 18 Pro系列準備新的可變光圈相機系統供應鏈，預期用於今年登場的Pro機型。
可變光圈是什麼？
可變光圈最大差異在於「進光量」與「景深」可調整。若光圈較大，鏡頭可接收更多光線，有利於夜拍與背景虛化；若光圈較小，則可讓畫面中更多主體保持清楚，適合團體照、風景照或近距離拍攝。目前iPhone 14 Pro至iPhone 17 Pro主相機多為固定光圈設計，因此若iPhone 18 Pro導入可變光圈，將是iPhone相機硬體設計上的明顯變化。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／相機望遠鏡頭升級
傳聞Apple正在評估未來iPhone望遠鏡頭，目前具體規格尚未有一致說法，但外媒普遍把望遠端進光量提升視為iPhone 18 Pro相機系統可能補強的方向。這對演唱會、夜間遠拍、舞台活動、旅遊遠景等場景會更有幫助。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／相機搭配iOS 27 AI搜尋入口
除了硬體升級，iPhone相機也被傳將在軟體體驗上有新定位，外媒報導指出，Apple計畫在iOS 27相機App中加入新的Siri模式，讓相機成為AI視覺搜尋入口，使用者可直接用鏡頭辨識物品、場景或資訊，讓Visual Intelligence功能更容易被使用。若這項軟體功能與iPhone 18 Pro硬體升級同步推進，代表Apple可能不只把相機當成拍照工具，而是推向看見就能搜尋、辨識、操作的AI入口。這也符合近年手機品牌把相機、AI與搜尋功能整合的趨勢。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／螢幕不變、動態島縮小
iPhone 18 Pro預計維持6.3吋，iPhone 18Pro Max維持6.9吋，整體尺寸不會大改。多方消息指向可能縮小動態島，外界推測與部分Face ID元件移至螢幕下方有關。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／機身設計
外觀整體仍可能維持橫向大型相機平台、三鏡頭配置，但背面玻璃與鋁金屬機身的色差可能縮小，視覺上更一體化，機身可能略厚一點，但體感上應該不會有感覺。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／採用A20 Pro晶片導入2奈米製程
iPhone 18 Pro系列預計搭載A20 Pro晶片，外傳採台積電2奈米製程，效能與能效都會提升，外媒指出，A20相較A19可能最高快15%、省電30%。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／C2自研數據機
iPhone18Pro系列預期導入Apple下一代C2數據機，效能會比C1、C1X更進一步，並可能支援mmWave 5G。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／衛星連網功能再升級
C2數據機也被傳出可能支援5G衛星連線標準NR-NTN，讓iPhone在一般行動網路不足時，有機會透過衛星補足連線能力。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／電池續航小幅提升
iPhone 18 Pro傳出eSIM版本電池容量可能達4288mAh，高於iPhone17Pro的4252mAh；實體SIM版本則可能為4056mAh，高於前代3988mAh。加上2奈米A20晶片，續航有機會提升。
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iPhone 18 Pro除了規格升級，還可能連帶改變整個iPhone產品線的發布策略。根據外媒預測，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max可能維持在秋季先發，至於標準版iPhone 18，則可能會延後到2027年春季登場，讓Pro機型與一般版分批開賣。
▪︎發表：9月9日（週三）
▪︎預購：9月11日（週五）預購。
▪︎開賣：9月18日
🟡iPhone 18 Pro傳聞／螢幕動態島縮小
螢幕部分，近期傳聞動態島可能變得更小。9to5Mac引述爆料指出，蘋果可能把部分Face ID元件移到螢幕下方，讓iPhone 18 Pro的動態島比前代再縮小約35%。不過目前較新的方向是「縮小」而非「完全消失」。此外，MacRumors也提到，iPhone 18 Pro可能採用更高效的LTPO+顯示技術，供應鏈端則有新一代OLED面板傳聞浮現。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／分批發表
目前市場最一致的說法，是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max預計在2026年9月發表。MacRumors指出，今年秋天主角將是6.3吋iPhone 18 Pro、6.9吋iPhone 18 Pro Max，以及傳聞中的摺疊iPhone。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／基本款價格凍漲
傳聞蘋果可能針對iPhone 18 Pro系列積極定價，外界解讀，蘋果應該不會降價促銷，而是盡可能凍住基本款售價，用相對穩定的價格守住高階手機市場，但高容量機型可能會調漲，藉此分散成本壓力。以現行台灣蘋果官網來看，iPhone 17 Pro入門價為39900元起，iPhone 17 Pro Max 256GB售價為44900元起，如果今年新機凍漲，有望分食安卓高階旗艦機市場。但也有一說，蘋果可能用基本款凍漲維持市場吸引力，再用高容量機型補回部分成本。
▪︎Dark Cherry深櫻桃紅／酒紅色
▪︎Light Blue淺藍色
▪︎Dark Gray深灰色
▪︎Silver銀色
🟡iPhone 18 Pro傳聞／相機導入可變光圈
目前最受關注的爆料是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max主相機可能導入「可變光圈」。MacRumors報導指出，Apple已開始為iPhone 18 Pro系列準備新的可變光圈相機系統供應鏈，預期用於今年登場的Pro機型。
可變光圈是什麼？
可變光圈最大差異在於「進光量」與「景深」可調整。若光圈較大，鏡頭可接收更多光線，有利於夜拍與背景虛化；若光圈較小，則可讓畫面中更多主體保持清楚，適合團體照、風景照或近距離拍攝。目前iPhone 14 Pro至iPhone 17 Pro主相機多為固定光圈設計，因此若iPhone 18 Pro導入可變光圈，將是iPhone相機硬體設計上的明顯變化。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／相機望遠鏡頭升級
傳聞Apple正在評估未來iPhone望遠鏡頭，目前具體規格尚未有一致說法，但外媒普遍把望遠端進光量提升視為iPhone 18 Pro相機系統可能補強的方向。這對演唱會、夜間遠拍、舞台活動、旅遊遠景等場景會更有幫助。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／相機搭配iOS 27 AI搜尋入口
除了硬體升級，iPhone相機也被傳將在軟體體驗上有新定位，外媒報導指出，Apple計畫在iOS 27相機App中加入新的Siri模式，讓相機成為AI視覺搜尋入口，使用者可直接用鏡頭辨識物品、場景或資訊，讓Visual Intelligence功能更容易被使用。若這項軟體功能與iPhone 18 Pro硬體升級同步推進，代表Apple可能不只把相機當成拍照工具，而是推向看見就能搜尋、辨識、操作的AI入口。這也符合近年手機品牌把相機、AI與搜尋功能整合的趨勢。
iPhone 18 Pro預計維持6.3吋，iPhone 18Pro Max維持6.9吋，整體尺寸不會大改。多方消息指向可能縮小動態島，外界推測與部分Face ID元件移至螢幕下方有關。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／機身設計
外觀整體仍可能維持橫向大型相機平台、三鏡頭配置，但背面玻璃與鋁金屬機身的色差可能縮小，視覺上更一體化，機身可能略厚一點，但體感上應該不會有感覺。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／採用A20 Pro晶片導入2奈米製程
iPhone 18 Pro系列預計搭載A20 Pro晶片，外傳採台積電2奈米製程，效能與能效都會提升，外媒指出，A20相較A19可能最高快15%、省電30%。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／C2自研數據機
iPhone18Pro系列預期導入Apple下一代C2數據機，效能會比C1、C1X更進一步，並可能支援mmWave 5G。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／衛星連網功能再升級
C2數據機也被傳出可能支援5G衛星連線標準NR-NTN，讓iPhone在一般行動網路不足時，有機會透過衛星補足連線能力。
🟡iPhone 18 Pro傳聞／電池續航小幅提升
iPhone 18 Pro傳出eSIM版本電池容量可能達4288mAh，高於iPhone17Pro的4252mAh；實體SIM版本則可能為4056mAh，高於前代3988mAh。加上2奈米A20晶片，續航有機會提升。