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▲文班亞馬（Victor Wembanyama）就像2011年的詹姆斯（LeBron James）一樣遇到了天敵，那就是唐斯（Karl-Anthony Towns），後者在攻防兩端都壓制住了他，極有可能獲選FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

進攻端的低迷嚴重影響了他的防守判斷

▲馬刺新星卡斯特（Stephon Castle）本場比賽完全找不到狀態。進攻端的低迷嚴重影響了他的防守判斷。（圖／美聯社／達志影像）

就如同2015年伊古達拉（Andre Iguodala）對詹姆斯（LeBron James）的限制一樣，唐斯對文班亞馬的影響力甚至更大

我不會質疑這孩子的能量。他慌亂是因為唐斯現在正在不斷衝擊他，

系列賽至今更是慘澹的56投19中

在比賽最後30秒的表現卻堪稱災難

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）在關鍵時刻發生致命失誤，錯失了逆轉比賽的絕佳機會，最終馬刺隊以104：105不敵紐約尼克隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽第2戰上演了驚心動魄的拉鋸戰。雖然馬刺在第四節一度打出14：1的猛烈攻勢，但紐約尼克最終仍以105：104險勝，取得系列賽2：0的絕對優勢。對聖安東尼奧馬刺來說，這是他們繳學費的一年，文班亞馬（Victor Wembanyama）在最後30秒內犯下4次錯誤，葬送比賽，也很可能已經輸掉了系列賽。「斑馬」心態被打崩了，他就像2011年的詹姆斯（LeBron James）一樣遇到了天敵，那就是唐斯（Karl-Anthony Towns），後者在攻防兩端都壓制住了他，極有可能獲選FMVP。尼克確實持續獲得了許多外線空檔，當馬刺進行包夾之後，持球者轉移球，大概在進行2、3次傳導就有很好的外線空檔。空間帶給了他們巨大的優勢。這就是一個對位完全壓制的系列賽，馬刺唯一優勢就是他們22歲年輕天才的劃時代天賦，但他今晚也犯了年輕人會犯的那種錯誤。馬刺新星卡斯特（Stephon Castle）本系列賽完全找不到狀態。，不僅錯失了幾次絕佳的上籃機會，更在第二節時間快到點時，對被逼到角落的阿瓦雷茲（Jose Alvarado）犯下教科書級別的愚蠢三分球投籃犯規，領到個人的第3犯。此外，在球隊苦追至5分差的關鍵快攻中，卡斯特不理智地嘗試將球高吊給文班亞馬硬碰尼克禁區防守，最終以失敗收場。他的慌亂正是馬刺全隊在面對逆境時急躁不安的縮影。毫無疑問，唐斯已經接管了這個系列賽，成為目前為止表現最出色的球員。上半場他8投6中狂砍17分，正負值高達+13，全場貢獻21分。第二節他連得7分，讓球隊落後雙位數的分差瞬間縮小，可以說是此役重要的關鍵時刻。唐斯已經完全洗刷季後賽失常的污名了，如果尼克隊這一輪能取勝，完全是因為他。，他在攻防兩端都取得了全面壓制。正如巴克利（Charles Barkley）所言，唐斯把這名年輕天才「帶到木棚裡狠狠教訓了一頓」。唐斯的發揮讓尼克在面對馬刺的防守時，擁有了最穩定且致命的解答。「他（文班亞馬）現在心裡很慌，他才22歲。他很快就會統治聯盟。但現在，大KAT（卡爾-安東尼·唐斯）正在狠狠地教訓他，就這麼簡單。」根據ESPN統計，文班上半場在禁區僅觸球6次。前NBA球員弗萊（Channing Frye）說得很準確，「文班亞馬的肢體語言表明他處於一種思考而非攻擊的狀態。」我認同，馬刺有一點點被打傻掉了，就像是那種「奇怪，怎麼比賽進行不如我所想的」那種神情。歐尼爾認為文班亞馬應該打得更有能量，而巴克利則給了不同看法，他說：「而他已經被打亂節奏了。」巴克利雖然常常滿嘴跑火車，但他對於球星的評價一直很準確：「這就是會發生。偉大的球員也會經歷這種時刻。」本場比賽的吹判尺度堪稱荒謬。上半場裁判幾乎允許了所有身體接觸，讓比賽變成一場「美式足球」般的肉搏戰，防守端充滿了未被響哨的拉扯。然而到了第三節，裁判卻突然開始強行加戲，連續吹判唐斯兩次極具爭議的犯規（包含一次進攻犯規與籃板爭搶犯規），讓他迅速累積到第4犯。同時，馬刺球員如強森（Keldon Johnson）明顯的犯規的搶籃板動作卻被無視。這種前後不一的哨音，直接打亂了比賽原有的節奏。馬刺全場對布朗森（Jalen Brunson）施加了極大的持球壓力，從福克斯（De'Aaron Fox）到卡斯特的全場緊迫盯人，確實讓他顯得有些慌亂。布朗森本場僅交出25投7中的命中率，然而，作為尼克的絕對核心，他在關鍵時刻的大心臟依舊無可挑惕。在比賽最後階段，布朗森先是命中了一記高難度的後仰跳投追平比分，隨後又在關鍵回合製造犯規並罰進致勝一球，證明瞭即使手感不佳，他依然是決定比賽勝負的冷血殺手。儘管文班亞馬全場21投11中拿下29分，但他，這段時間的崩盤直接葬送了馬刺的勝利。他連續犯下了4個致命錯誤：▪️錯失了關鍵的2打1出手投籃。▪️在平手局面下發生了活球失誤。▪️對布朗森犯規，奉送對手超前比分的關鍵罰球。▪️最後一擊面對羅賓森（Mitchell Robinson）的防守，錯失了能終結比賽的中距離跳投。我能接受他最後一擊投丟，因為那是一次很棒的投籃機會，只是沒有進球，但那一次失誤基本上葬送了馬刺今年的機會，馬刺今晚共出現16次失誤。文班亞馬的肢體語言顯示他陷入了迷惘與過度思考，而不是果斷攻擊。這名22歲的天才球員確實擁有統治聯盟的潛力，但總冠軍賽的震撼教育提醒了他，休賽季找鄧肯（Tim Duncan）好好磨練低位單打技術，在內線主宰比賽而不是頻頻在外線打鐵，將是他邁向偉大必經的修煉。