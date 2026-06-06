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聖安東尼奧馬刺今（6）日104：105敗給紐約尼克，NBA總冠軍賽前2場主場都失守，陷入絕對落後，比賽末段執法超過30年的知名裁判東尼兄弟（Tony Brothers）幾次關鍵判決也成討論焦點。球迷甚至表示，全隊只有東尼兄弟還沒放棄，「誇張的主場哨」、「馬刺球員打的沒毛病，只是裁判太搶戲了」、「確實有點太偏馬刺了」、「真的幫得太明顯」馬刺本戰剩下4分鐘時，連'續5投5中打出一波14：0攻勢，直接追平比分，後續尼克前鋒OG·阿努諾比（OG Anunoby）底線三分被打手，離最近的東尼兄弟卻未響哨，尼克教練團氣到衝至場上，後續動用挑戰成功推翻判決。本場包含唐斯（Karl Anthony Towns）進攻犯規與羅賓森（Mitchell Robinson）技術犯規，吹判尺度同樣受到爭議。實際上，東尼兄弟自1994-95年球季加入NBA後，裁判生涯超過30年、吹判超過1850場比賽、季後賽也有215場。但東尼兄弟也是聯盟最知名、也是極具爭議的裁判之一，在場上他以強硬、嚴厲與不容許挑戰權威的「零容忍」風格著稱，過去多位知名球星如柯比（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）等人都曾因抱怨，被他當面吹過技術犯規，但他也與不少球星交好，生涯曾被選為「最好裁判」與「最爛裁判」。本場結束後，馬刺球迷也對於東尼兄弟吹判標準表達不滿，認為輸球是一回事，但不希望被冠上「聯盟兒子」罵名，也吸引被淘汰的雷霆球迷喊聲，「當初罵雷霆的那些人 是不是該用同標準罵自己主隊 如果覺得自己真的沒有雙標的話」