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紐約洋基今日在主場迎戰波士頓紅襪。洋基雖然全場轟出兩發全壘打，但投手群無法有效壓制紅襪打線，最終以3：5敗給紅襪。洋基近期陷入小低潮，近4場比賽吞下3敗；而紅襪則在明星右投葛雷（Sonny Gray）的優質先發帶領下，成功在客場奪勝。洋基今日在首局下半就由好手「米飯哥」萊斯（Ben Rice）扛出陽春砲先馳得點，不過紅襪在3局發動反撲。1出局滿壘情況下，紅襪利用內野滾地球護送跑者回來追平比數，隨後康崔拉斯（Willson Contreras）擊出適時安打，送回超前分。雖然洋基新星瓊斯（Spencer Jones）在4局下揮出二壘安打追回1分，但5局康崔拉斯再度發威，轟出一發兩分砲奠定勝基。儘管洋基外野手葛里遜（Trent Grisham）在5局下立刻回敬一發陽春彈，將比分追至3：5，但這也是條紋軍本場最後的攻勢。洋基在比賽後半段的4個半局完全遭到紅襪牛棚封鎖，未能再染指分數。本場紅襪先發投手葛雷繳出6.1局失3分的優質先發，成功奪下本季第6勝；洋基先發投手維瑟斯（Ryan Weathers）則是主投6局失5分，吞下本季第4敗。9局下半，紅襪派出38歲的火球男查普曼（Aroldis Chapman）登板關門。查普曼一上場控球出現偏差投出保送，雖然隨後三振了洋基球星沃爾普（Anthony Volpe），但緊接著又送出單局第二次保送，讓洋基一度攻佔一、二壘。面對得點圈有人的失分危機，查普曼迅速回穩，連續解決洋基後續兩名打者，順利守住2分領先。查普曼此役後援1局無失分、送出2次保送，最快球速飆到98.7英里（約158.8公里），驚險關門成功，收下本季第13次救援成功。本季出賽20場，吞下1敗、防禦率僅0.46，有13次救援成功，共投19.2局賞26次三振，每局被上壘率（WHIP）僅0.92。