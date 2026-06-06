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▲文慧真（左）在Ending Pose上擺出弟弟Oner（右）招牌手勢，讓不少電競迷跟棒球迷都十分激動。（圖／翻攝自Threads、LCK）

▲文慧真在台北大巨蛋演出，扮演K/DA女團的阿璃。（圖／翻攝自文慧真IG@yll_sully29）

▲Oner在直播上得知姊姊的Ending Pose小彩蛋，害羞地為姊姊加油。（圖／翻攝自Threads）

統一獅韓籍啦啦隊女神文慧真近日在台北大巨蛋帶來特別演出，以《英雄聯盟》人氣角色阿璃造型登場，搭配K/DA（英雄聯盟女子團體）舞台演出瞬間引爆現場氣氛，她事後也在社群發文寫下「第一次在大巨蛋表演！大家有被嚇到嗎？」不少球迷直呼完全沒想到會看到阿璃現身球場，更大讚她的造型還原度與舞蹈表現都相當出色。有眼尖網友發現，文慧真的Ending Pose，竟然神複製弟弟、英雄聯盟世界冠軍戰隊T1打野選手Oner的獨特手勢，讓不少粉絲直呼：「夢幻聯動！」文慧真是《英雄聯盟》世界冠軍戰隊T1打野選手Oner（文炫竣）的親姊姊，因此這次Cos阿璃演出格外受到關注，不少電競迷與球迷紛紛留言表示：「根本阿璃本人」、「被魅惑技能命中了」、「T1姊姊實在太強了」，甚至有粉絲敲碗希望未來能看到T1選手來台開球，讓棒球與電競兩大族群來場夢幻聯動。演出結束後，最讓粉絲驚喜的其實是文慧真最後的Ending Pose，眼尖觀眾發現她特別重現弟弟Oner的招牌手勢，引發現場歡呼聲不斷，許多韓國粉絲也在社群分享照片表示，自己當天剛好穿著T1外套進場，看到這個彩蛋瞬間感動到起雞皮疙瘩，直呼這是專屬於英雄聯盟玩家才能看懂的浪漫。有粉絲特地在直播中向Oner提及姊姊在台灣大巨蛋的阿璃表演，並告訴他文慧真最後還擺出了他的招牌動作，據傳母親當天也在現場觀看演出。沒想到Oner先是一臉驚訝表示自己不知道這件事，隨後拍手稱讚，並透過粉絲轉達一句「辛苦了」，姊弟隔空互動曝光後，讓許多粉絲直呼實在太可愛。文慧真加盟統一獅Uni Girls後，憑藉亮眼外型與親民個性迅速累積人氣，這次挑戰高難度角色扮演與大型舞台演出，更獲得大批好評，無論是電競圈還是棒球圈粉絲，都對她的用心準備給予高度肯定。不少網友認為，這場阿璃舞台不只是單純的Cosplay表演，更成功串聯了棒球、電競與韓流話題，成為近期球場最具討論度的演出之一。事實上，去年底英雄聯盟世界大賽決賽T1奪冠、弟弟也拿下世界大賽MVP後，文慧真向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，自己第一時間就立刻在家庭群組傳了祝賀訊息：「大家都很開心！爸爸媽媽都說這是最值得驕傲的一天。」她笑說全家雖然分隔不同城市，但每年世界賽都會一起守在螢幕前應援：「這次能親眼看到弟弟拿下冠軍，真的太幸福了！」由於Oner長期與戰隊閉關訓練，一年僅能與家人見上2-3次，文慧真也感性地說：「雖然見面的機會不多，但我們都會互相鼓勵、傳訊支持對方。看到他在舞台上發光，我也會更努力在自己的舞台上加油！」