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那個球是我傳丟的，我搞砸了

試圖給他一些空間讓他推進。我沒看到他把球傳給我

▲回顧整場比賽，文班亞馬出戰40分鐘，繳出29分9籃板2助攻、2抄截外帶4阻攻的全面數據，但球隊仍輸球。（圖／美聯社／達志影像）

他看到卡斯特那時並沒有看球，因此就去嘗試看看抄截

因此就是要拖時間，完全沒有必要傳球的

今晚在那個失誤前沒有叫暫停，這完全是他的責任

2026年NBA總決賽第二戰，聖安東尼奧馬刺隊在主場經歷了一場心碎的苦戰。面對強敵紐約尼克隊，馬刺超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在決勝時刻發生致命失誤，最終馬刺以104：105一分飲恨，系列賽陷入0：2的絕境。賽後，文班亞馬兩眼無神、雙手叉腰落寞走回更衣室的身影，成為今晚最令球迷動容的一幕。後衛卡斯特（Stephon Castle）賽後談到這次失誤，也透露自己當下往前奔跑沒有看球的原因，是因為「想給文班亞馬空間推進」。作為年僅22歲的球隊領袖，文班亞馬在關鍵時刻承擔了巨大的壓力。談及最後30秒那次斷送球權的傳球失誤，他難掩失落地表示：「最令人沮喪的是，在付出了這麼多努力後，卻把球白白送掉……。」回顧整場比賽，文班亞馬出戰40分鐘，繳出29分9籃板2助攻、2抄截外帶4阻攻的全面數據，但在勝負關鍵時刻，他經歷了2投不中、1次致命失誤以及絕殺失手的嚴峻考驗。他在第四節中段曾因不滿球隊戰況而憤怒激勵隊友，帶領馬刺打出一波16：3的追分高潮，展現了強大的領袖氣質，可惜最終功虧一簣。當時文班亞馬將球傳到了卡斯特背上，後者受訪時表示，「當他剛拿到籃板時我正看著他，我剛開始起速，。」賽後完成那次抄截的布朗森（Jalen Brunson）在接受媒體採訪時表示：。這引出一個問題——卡斯特為何不看球？這次失誤究竟是誰的問題？從內容上來看，這一球文班亞馬的問題更大，比賽到了那個時候，就如NBA專家霍林格（John Hollinger）點評的那樣，比賽最後時刻，馬刺擁有最後一次出手機會，本來就希望壓到0秒出手，而教練強森（Mitch Johnson）也應該背負一些責任，記者Brett Siegel發文指出：「我認為強森是一位出色的教練，但他在本系列賽中的缺乏經驗已經顯現出來。哈珀（Dylan Harper）應該在福克斯（De'Aaron Fox）開始在第一場比賽第四節掙扎時就立刻上場，而且。 」賽後談及接下來的第三戰，文班亞馬展現了身為超級巨星的擔當與強烈的求勝欲。他表示：「我想我本可以做得更好，但我會把這份遺憾轉化為激勵自己的動力。我們需要得分，我也需要得分，這就是重點。」比賽前半段，馬刺面對尼克隊極具侵略性的防守，文班亞馬顯得有些窒息。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）在直播中評論道：「文班亞馬現在處於一種震驚狀態，他很久沒有像這樣被揍過了。但他才22歲，這是他第一次打總決賽，這會發生的，偉大球員也會經歷這種時刻。」儘管上半場受到嚴加看管，僅拿到7分，但文班亞馬展現了未來「聯盟第一人」的心理韌性。他在第三節面對唐斯（Karl-Anthony Towns）的強硬防守下單節狂砍12分，試圖力挽狂瀾，全場竭盡全力，無奈終場前與勝利失之交臂。