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▲麥迪遜廣場花園不只是NBA紐約尼克隊主場，也是許多演唱會的場地，泰勒絲被傳要在此辦婚禮。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲的婚禮已進入籌備的最後階段。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲的婚禮成為各方關注的娛樂界大事，任何細節都會受到粉絲熱烈討論。（圖／美聯社／達志影像）

今年度娛樂界最受矚目的世紀婚禮：樂壇天后泰勒絲和美式足球名將崔維斯凱爾西結婚，地點已經提前曝光！根據《紐約郵報》八卦版報導，兩人將在紐約「地標級」的體育館「麥迪遜廣場花園」舉行婚禮，這邊不但是NBA紐約尼克隊的主場，泰勒絲自己都在這裡舉行過演唱會。有趣的是，兩人要求知情者不能爆料，卻仍然有人說溜嘴，才讓麥迪遜廣場花園意外公開。泰勒絲與崔維斯凱爾西盛傳將在下個月初的美國國慶假期完婚，婚禮籌備至最後階段，賓客們都接到他們親自打電話邀約，還刻意先不告知地點、要他們把時間空出來，當天早上才發訊息告訴他們要去哪裡出席，如此小心就是怕讓相關細節提前外流，沒想到麥迪遜廣場花園這個祕密還是被挖了出來，只怕要臨時換地方可能也來不及了。一般大眾的認知中，麥迪遜廣場花園是看各種運動比賽與表演的地方，雖然是體育館，卻也是紐約很重要的地標，但怎麼看都不像是婚宴場所。《紐約郵報》八卦版引述不具名消息來源的說法：「只要你有10億財產，你就能把這個地方變成婚宴會場。」泰勒絲的「鈔能力」，應該沒有人敢懷疑，各方都好奇到時候麥迪遜廣場花園會變成什麼樣貌。歐美媒體對於泰勒絲出嫁這件大事，早就高度關注，之前也曾傳出一些可能的地點，然而實際去查詢，都沒有維安措施上的相關證據能夠確認。倒是紐約市警察局局長潔西卡提施近日在會議中，提及7月可能需要大量警力，因為有一堆美國國慶相關的大型活動，或是運動賽事等，還脫口而出：「在計劃中的泰勒絲婚禮。」雖然她後來馬上補了句：「開玩笑的啦。」卻等於證實泰勒絲就會在紐約市結婚。泰勒絲會想在紐約結婚也不太讓人意外，她早在12年前就在翠貝卡區購屋、居住，紐約在她的生命中有重要的意義，只是紐約能辦婚禮的地方一大堆，她卻獨鍾自己曾開唱的麥迪遜廣場花園，也許當天真的會有讓人讚嘆的特殊設計，讓粉絲們更加熱切期待。