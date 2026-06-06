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沈有忠：中共是不折不扣的麻煩製造者

日菲談判專屬經濟海域（EEZ）與大陸礁層海域劃界，遭質疑損及台灣利益。外交部長林佳龍週四（4日）表示，台灣歡迎日菲建立全面戰略夥伴關係，兩國談判主要針對中國。陸委會副主委沈有忠今（6）日表示，近期日菲兩國於「全面戰略夥伴關係」框架下協商經濟海域，以應對中共擴張，真正對台構成威脅的，是中共企圖藉此議題落實「一中原則」並消滅中華民國主權，藉機擴大海警行動範圍與軍機艦擾台等灰色地帶襲擾。沈有忠今日出席中興大學「習近平時期之美中競爭與台海安全」座談會，針對中共在經貿、軍事與民族主義等領域的全面擴張提出嚴正警訊，強調面對威權壓迫，「和平不是躺平」，台灣必須透過實力嚇阻與加強國際合作，方能確保國家主權並守護自由民主的生活方式。沈有忠從台灣、印太地區及全球民主陣營三個層次，深入剖析中共當前的威權擴張作為。對台灣而言，習近平當前的對台政策不僅維持文攻武嚇，更以其慣用的「一中敘事」，搭配「促統促融合、反獨反介入」的手段滲透台灣，達成消滅中華民國，破壞台灣得來不易的自由民主的終極目的。沈有忠表示，在印太區域安全方面，近期日菲兩國於「全面戰略夥伴關係」框架下協商經濟海域以應對中共擴張，我方強調，台灣與日菲間皆有既有協議，我國主權與漁權絕不受其影響。真正對台構成威脅的，是中共企圖藉此議題落實「一中原則」並消滅中華民國主權，藉機擴大海警行動範圍與軍機艦擾台等灰色地帶襲擾，嚴重破壞區域安全，證實中共是不折不扣的麻煩製造者。面對全球民主國家，中共正利用「一帶一路」倡議滲透各國關鍵基礎設施，實施跨國鎮壓；同時積極倡議「全球南方」，領導包含俄羅斯、伊朗、北韓在內的新威權集團（CRINK），對全球民主國家形成具體威脅。沈有忠也藉由歷史事件反思威權體制的本質。他回顧37年前的「六四事件」，中共以武力鎮壓爭取自由的年輕世代，扼殺了中國對多元民主的想像；而1997年香港被中共接收後，其自由民主更在「一國兩制」的謊言下徹底死亡，迫使香港年輕世代流亡海外。沈有忠強調，「面對中共將目標對準台灣，逼迫接受其一中敘事與九二共識，台灣人民必須團結。」所謂的和平，絕不能以接受一中敘事來妥協，因為這等同於接受台海內政化的主張、對威權投降。政府堅持維持台海和平穩定的現狀，堅決反對任何以武力改變現狀的企圖。這不僅是捍衛台灣的國家主權，更是守護印太地區乃至全球民主國家的共同利益。