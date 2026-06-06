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紐約尼克今（6）日客場歷經驚滔駭浪，105：104擊敗主場的聖安東尼奧馬刺，系列賽取得2勝0敗優勢，這支主打團隊、攻守兼備的球隊，從首輪第4場開始，已經連續取得13連勝，連43天未嘗輸球滋味，網路上也掀起「這支尼克是史上最強球隊？」討論，而他們距離金州勇士2016-17年創下的單一季後賽15連勝、最終奪冠紀錄，也只剩下2場之遙。尼克例行賽取得53勝29敗、東區第3進入季後賽，首輪遇上附加賽殺上來的老鷹，前3場打完還陷入1：2落後，隨後他們連贏3場過關，本輪過後，尼克宛如打通任督二脈，接著交手76人、騎士全部4勝橫掃過關，連同總冠軍賽對馬刺2連勝，目前季後賽已經取得13連勝，連43天未嘗輸球滋味。史上單一球季季後賽連勝紀錄為2016–17年球季勇士的15連勝，該年他們以「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）為首，搭配杜蘭特（Kevin Durant）等球星，季後賽開局就展現恐怖統治力，首輪對拓荒者、次輪打爵士、西區決賽交手馬刺，全部以4勝0敗橫掃過關。勇士直到該年總冠軍賽第4戰才輸給騎士，期間寫下神話般的15連勝、最終成功封王。最終16勝1敗、勝率 94.1%奪冠，是NBA歷史上最強的季後賽戰績。尼克如果能在最後2場於主場再擊敗馬刺，雖然勝率略低於勇士，但仍將成為史上第一支以15連勝姿態封王的球隊。且根據統計，NBA歷史上從未有球隊在客場先拿2勝情況下，最終被翻盤，此前客場前2場都贏球的球隊是1993年公牛與1995年火箭，最終全數封王。就數據、歷史紀錄來看，尼克已經坐擁最大優勢。