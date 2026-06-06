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副總統蕭美琴今（6）日啟動「帛榮專案」，是上任後首次出訪友邦帛琉。蕭美琴中午在桃園機場發表談話時表示，這次出訪期盼完成三項任務，包含深化台帛之間情誼、協助帛琉推動永續觀光、與帛琉政府共同見證台帛榮邦計畫推動的成果。蕭美琴今天啟動為期5天「帛榮專案」率團出訪帛琉，他中午在桃園機場發表「帛榮專案」行前談話，由總統府副秘書長鄭俊昇、國安會副秘書長李問等人陪同。蕭美琴表示，今天是帛榮專案正式啟動的日子，也是他擔任副總統以來，第一次率團出訪邦交國，對於賴總統交付這項任務，他覺得非常的榮幸，也深感使命重大，這次的出訪，非常期盼能夠完成三項任務。第一個目標，是深化台帛兩國之間的情誼。蕭美琴說，這次訪團赴帛琉的訪問，將拜會總統惠恕仁以及其他政要領袖，惠總統上任後，已多次訪問台灣，具體行動來展現兩國的邦誼，惠總統這麼積極的來訪，這次的回訪，期盼深化彼此之間的情感。第二個目標，協助帛琉推動永續的觀光。蕭美琴提到，這是帛琉政府非常重視的，讓更多的台灣人能夠看見帛琉的美麗，這次的訪團非常榮幸，受到惠恕仁總統的邀請，將實際探訪當地知名的永續觀光景點，也希望有更多的國人同胞能跟著他們的腳步，用實際的觀光行動，來認識帛琉，一起探訪帛琉之美。第三個目標，與帛琉政府共同見證台帛榮邦計畫推動的成果。蕭美琴說，我國政府近年來與帛琉政府共同推動榮邦計畫，促進帛琉的國家發展，這次出訪，將實地的見證台帛兩國近年在醫療衛生、農漁業、公共建設等各項領域的工作成果。蕭美琴提到，外交工作從來都不是一件容易的事，這次他們將赴帛琉，為中華民國駐帛琉共和國的大使館，及所有派駐在帛琉館團第一線的同仁來加油打氣。蕭美琴說，中華民國台灣與帛琉建交已經超過四分之一世紀，兩國互動頻密，期盼藉由這次的出訪，更加深化兩國雙方在多元領域的合作，在既有的基礎上展望未來。