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▲珉娥打完音波，整個臉頰都泛紅，過了4個月也還沒好。（圖／翻攝自珉娥IG）

韓國女團AOA前成員珉娥，日前在IG公開臉上的嚴重傷勢，控訴自己因嚴重的醫美醫療事故導致身心受創。她在今年1月接受了睡眠狀態下的音波拉提療程，不料醒來後卻發現皮膚被打到彷彿毀容。不僅影響了工作害她慘賠1億韓元（約245萬台幣），如今竟還遭院長反告恐嚇並逼迫封口。珉娥在今年1月接受了睡眠麻醉狀態下的醫美手術，醒來後卻驚見雙頰與頸部皮膚因深二度燒燙傷而層層剝離。事隔4個月後，雖然她持續接受治療，但臉上依然留有大片泛紅且觸目驚心的嚴重疤痕，更被醫生告知未來極有可能留下無法抹滅的容貌畸形障礙，讓她身心徹底崩潰。由於嚴重的傷勢讓她完全無法上鏡，導致剛迎來工作大運的她不得不臨時取消大批拍攝行程，除了退還原本的酬勞，還必須獨自承擔合約泡湯的違約金。權珉娥透露，單是書面合約與通訊軟體上已經談妥卻被迫中斷的損失，金額就高達1億韓元（約台幣245萬台幣）。雖然院長先前曾支付約2000萬韓元（約49萬台幣）用作早期的損害賠償與治療費，但從3月對方要求走法律途徑後，便停止了所有資金援助，導致後續龐大的醫療開銷全由她獨自苦撐。即便珉娥跑了多達7家專業法律事務所諮詢，律師們一致認定醫院明顯違反醫療法且存在醫療疏失，但她透露自己其實是最先提出和解的一方，為了能和氣解決，珉娥主動放棄了精神撫慰金，也沒有追究1億韓元（約台幣245萬）工作損失，僅向院長提出索取3500萬韓元（約台幣86萬）作為未來一年的治療費用。沒想到，對方堅持只願意支付2000萬韓元（約49萬元），並全盤拒絕進一步的協商。珉娥也試圖向院長據理力爭，並提到若走上法庭，可同時追究民事與刑事責任時，院長竟透過負責律師反指權珉娥的言論已經構成恐嚇威脅罪。之後，醫院徹底切斷與她的溝通管道，僅反覆警告她不要再傳訊息騷擾，甚至指責是珉娥自己歪曲事實。珉娥對此痛批，院長至今仍能正常開門做生意，而自己卻因為毀掉的臉和嚴重的恐慌症發作，社會生活完全中斷，每天只能躲在家裡，或是往返於精神科與皮膚科之間。珉娥指出，醫院在術前根本沒有讓她簽署睡眠及療程同意書，也沒有進行任何皮膚診斷，明顯存在嚴重的管理漏洞，且當時負責靜脈注射的人員甚至被她抓包只是助理護士，而非合格護理師。目前她正努力克服心理恐懼，準備調閱當天的監視器畫面作為關鍵證據，誓言要透過司法程序討回公道。