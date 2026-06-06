最近台灣進入梅雨季，午後雷陣雨與短時強降雨機率增加，許多民眾出門都要隨身帶傘。對皮克敏玩家來說，下雨天反而多了一個出門的誘因，因為遊戲中有一款必須在特定天氣條件下才能取得的「雨天皮克敏」。不少人希望趁著梅雨季使用探測器補齊圖鑑，但雨天玩遊戲最怕的不只是淋濕，還有手機進水、充電孔受潮以及行走安全等問題。
玩家為何冒雨玩皮克敏？
皮克敏主打讓玩家透過走路、探索與種花，把日常通勤變成遊戲任務，讓「出門走路」變得更有成就感。《NOWNEWS今日新聞》先前整理報導，雨天限定系列被玩家稱為「樹葉帽皮克敏」，這系列全為藍色皮克敏，共有3種不同的隨機造型。只要取得標示為「樹葉帽」的花苗並培育完成，就有機會獲得這些雨天限定的可愛角色。
皮克敏梅雨季攻略！雨天限定造型：下周狂抓 探測器用法教學速懂
手機防水不是萬能
許多人誤以為手機有防水等級就萬無一失，但手機的「抗水」並不等於「完全防水」，這項防護能力會因日常磨耗而下降，且液體損壞通常不在原廠保固範圍內。若需要長時間在戶外行走，可將手機放在防水袋或外套內側口袋，但應避免長時間悶住造成散熱不良。若雨勢變大，則應先收起手機，絕對不要讓雨水直接打在螢幕、聽筒、喇叭孔或充電孔上。
真的進水怎麼辦？先關機、拆殼、別急著充電
玩定位遊戲常會搭配行動電源，但雨天最忌諱「邊淋雨邊充電」。若在接頭潮濕時充電，極可能造成金屬針腳腐蝕，導致永久損壞或連線問題。若手機真的被雨淋濕或掉進水裡，第一步應是先遠離水源、關機、拔掉所有線材並拆下手機殼，接著用乾燥柔軟的布料擦拭機身外部。
針對疑似進水的充電孔，可以將連接埠朝下輕拍讓多餘液體排出，並放置於乾燥通風處，至少等待30分鐘（最長可能需24小時）後再嘗試充電。包含Apple與Samsung在內的品牌都有安全保護機制，若偵測到超過設定值的濕氣，手機將會暫停支援充電以避免設備腐蝕損壞。
手機進水後千萬不要做這些事
根據蘋果官網，手機進水後切勿聽信錯誤偏方，絕對不要用吹風機熱風吹、不要放進米缸，更不要把棉花棒或紙巾等異物插入接頭，也不要反覆開機測試。如果手機掉進非清水的液體（如海水、飲料、湯品），或是進水後出現觸控失靈、螢幕閃爍、鏡頭起霧等異常情況，建議盡快送交原廠或授權維修檢測。
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皮克敏主打讓玩家透過走路、探索與種花，把日常通勤變成遊戲任務，讓「出門走路」變得更有成就感。《NOWNEWS今日新聞》先前整理報導，雨天限定系列被玩家稱為「樹葉帽皮克敏」，這系列全為藍色皮克敏，共有3種不同的隨機造型。只要取得標示為「樹葉帽」的花苗並培育完成，就有機會獲得這些雨天限定的可愛角色。
皮克敏梅雨季攻略！雨天限定造型：下周狂抓 探測器用法教學速懂
手機防水不是萬能
許多人誤以為手機有防水等級就萬無一失，但手機的「抗水」並不等於「完全防水」，這項防護能力會因日常磨耗而下降，且液體損壞通常不在原廠保固範圍內。若需要長時間在戶外行走，可將手機放在防水袋或外套內側口袋，但應避免長時間悶住造成散熱不良。若雨勢變大，則應先收起手機，絕對不要讓雨水直接打在螢幕、聽筒、喇叭孔或充電孔上。
真的進水怎麼辦？先關機、拆殼、別急著充電
玩定位遊戲常會搭配行動電源，但雨天最忌諱「邊淋雨邊充電」。若在接頭潮濕時充電，極可能造成金屬針腳腐蝕，導致永久損壞或連線問題。若手機真的被雨淋濕或掉進水裡，第一步應是先遠離水源、關機、拔掉所有線材並拆下手機殼，接著用乾燥柔軟的布料擦拭機身外部。
針對疑似進水的充電孔，可以將連接埠朝下輕拍讓多餘液體排出，並放置於乾燥通風處，至少等待30分鐘（最長可能需24小時）後再嘗試充電。包含Apple與Samsung在內的品牌都有安全保護機制，若偵測到超過設定值的濕氣，手機將會暫停支援充電以避免設備腐蝕損壞。
手機進水後千萬不要做這些事
根據蘋果官網，手機進水後切勿聽信錯誤偏方，絕對不要用吹風機熱風吹、不要放進米缸，更不要把棉花棒或紙巾等異物插入接頭，也不要反覆開機測試。如果手機掉進非清水的液體（如海水、飲料、湯品），或是進水後出現觸控失靈、螢幕閃爍、鏡頭起霧等異常情況，建議盡快送交原廠或授權維修檢測。