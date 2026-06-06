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日籍強投佐佐木朗希今（6）日面對洛杉磯天使的比賽繳出大聯盟生涯代表作，他先發主投7局僅被敲出2支安打、無失分，並狂飆大聯盟以來的單場新高10次三振。佐佐木此役不僅成功撕裂對手打線，退場時更獲得全場球迷起立鼓掌致敬，繳出赴美後的代表作。佐佐木朗希今日首局便展現堅若磐石的狀態，面對首名打者內托（Zach Neto）利用滑球和直球輕鬆取得球數領先，最後再以滑球讓對手擊出三壘方向滾地球出局。隨後面對楚奧特（Mike Trout）以及梅克勒（Wade Meckler），他都以指叉球讓對方揮空三振，首局僅用14球就迅速抓下三個出局數。進入2 局，佐佐木在兩出局後面對天使隊第六棒培拉薩（Oswald Peraza），在第四球大膽催出一顆高達100.6英哩（約 161.9 公里）的直球，成功讓打者擊出一壘方向滾地球出局。這一球刷新了他赴美後在大聯盟例行賽的最快球速紀錄，突破了去年在東京開幕系列賽對小熊隊時所創下的100.5英哩的紀錄。除了火球連發，佐佐木今日的變化球與控制力同樣犀利。他在5局與6局雖一度讓對手進佔得點圈，但他靠著犀利的指叉球與滑球連續飆出關鍵三振，加上隊友艾斯皮納（Santiago Espinal）在三遊間的飛撲美技助陣，力保不失分。總計佐佐木今日主投7局無失分，展現極具宰制力的表現。