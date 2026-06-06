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▲交通部高齡代言人、雙金歌王沈文程已經完成高齡換照。（圖／交通部提供）

長輩開車時間久「有自信」 上完課才知：規定都變了

高齡換照需體格檢查＋講習 75歲以上每3年換一次

▲長輩收到監理機關分批寄發換照通知書，再依通知時間前往辦理即可。（圖／交通部提供）

交通部公路局自今年5月31日實施高齡駕駛換照新制，每月會通知10萬名長輩辦理換照，且全台監理站同步啟動一站式換照服務，截至6月5日，已有7305人完成換照。全台大串聯啟動高齡換照服務！交通部高齡代言人、雙金歌王沈文程在6月1日上午率先在台中完成體檢，並前往台中市監理站參與高齡換照講習及換發駕照的流程。公路局提到，全國監理所站首週陸續辦理27場次「高齡換照一站式服務」，在各縣市遍地開花服務長輩。高雄區監理所和屏東縣九如鄉公所跨機關合作，提供整合式一站完成服務模式，將體檢及換照講習及現場換照集中於同一地點辦理；嘉義區監理所也和雲林縣政府合作，出動行動監理車與四湖鄉衛生所提供服務。公路局表示，高齡換照新制中，民眾必須完成安全講習，不少長輩開車時間相當久，對於自己的交通觀念相當有自信，但上完課後發現近年有許多新規定必須了解，包括路口停讓及行人優先規定，讓很多長輩直呼「雖然開車很多年，但還是要跟著時代更新觀念，自己安全，家人也比較放心。」公路局提醒，長輩收到監理機關分批寄發換照通知書，再依通知時間前往辦理即可。年滿70歲長者須完成體格檢查並參加高齡換照講習後，即可換發有效至75歲駕照；75歲以上長者另須通過認知功能測驗，或提出無患有中度以上失智症證明文件，其後每滿3年換發1次。另為提升長輩參與便利性，公路局說，全台監理所站已持續結合地方政府及社區資源，於活動中心、樂齡中心及駕訓班等場域提供講習服務，並持續推動一站式整合服務模式，讓長輩能就近完成換照流程。相關新制資訊及辦理方式，已公布於交通部公路局及各監理機關網站，民眾如有疑問，可洽詢各監理所站。