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紐約尼克稍早以105：104擊敗聖安東尼奧馬刺，NBA總冠軍賽系列賽取得2勝0敗優勢，當家中鋒、昔日選秀狀元唐斯（Karl-Anthony Towns）先發上陣超過34分鐘，拿到21分、13籃板與4助攻，全場正負值為+11。今年季後賽至今，唐斯累積正負值達到+239，排名歷史第2，僅次於勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）2017年寫下的正負值+244、聯盟歷史紀錄。唐斯於2024年透過交易從灰狼來到尼克，經過一年磨合，與隊友之間產生極佳化學效應，季後賽穩定發揮、過往為人詬病的防守積極性、移動速度都大幅改善，目前尼克季後賽進行16場比賽，唐斯11場拿到雙十，場均17分、10.7籃板、5.7助攻、1.1抄截與1.3火鍋，累積正負值已經高達+239，場均正負值換算為14.9分，堪稱尼克最強大腿。史上單一季後賽累積正負值最高的球員，是2017年的柯瑞。該年他在湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星幫助下，季後賽前15戰全勝，總冠軍賽4勝1敗力退騎士奪冠，柯瑞個人正負值高達+244，至今仍是史上最佳。值得注意的是，球員單一季後賽正負值紀錄榜單中，排名第3的正是唐斯隊友、「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson），顯見這支尼克隊的強大。1. 柯瑞（Stephen Curry，2017）：+2442. 唐斯（Karl-Anthony Towns，2026）：+2393. 布朗森（Jalen Brunson，2026）：+2224. 格林（Draymond Green，2017）：+2275. 布萊恩（Kobe Bryant，2001）：+2136. 詹姆斯（LeBron James，2016）：+2107. 杜蘭特（Kevin Durant，2018）：+2068. 華勒斯（Ben Wallace，2004）：+2029. 詹姆斯（LeBron James，2012）：+19910. 詹姆斯（LeBron James，2017）：+195