氣象署指出，周一（8日）開始受到鋒面接近影響，雨勢一天比一天更猛，周二到周五受到滯留鋒面影響，各地都有降雨機率。雨下不停，加上氣溫偏高，「霉菌」也跟著瘋長，有民眾發現自己家浴室乾濕分離門的膠條發霉，而且怎麼刷都刷不掉，詢問有什麼解決辦法。對此，許多內行人推薦漂白水濕敷，還有人建議直接換掉膠條。
膠條發霉刷不掉 他急問怎麼清
原PO在臉書社團「裝潢DIY研究室」發文表示，自家浴室乾濕分離門有嚴重發霉情況，就算他已經拆下來刷洗，還是刷不太掉，詢問大家應該怎麼處理。只見原PO提供的照片上，防水膠條有許多霉斑，還有咖啡色的水垢等。
許多內行人紛紛提供解決辦法，「我後來用這個（威猛先生清潔劑），噴上去，等半天，不用刷就乾淨」、「（魔術靈除霉劑）超級好用，浴室任何霉斑或者是矽利康的地方膠條，噴上去停留1小時再補一次，再放1小時。不用刷洗，記得要用冷水沖不要熱水，避免傷到呼吸氣管」。
漂白水濕敷也能救 直接換新更省事
除了清潔劑之外，還有人表示，可以用漂白水濕敷，「在廚房紙巾上噴上漂白水，要很濕的那一種，紙巾對折敷在髒污處擺個半天或一天都行，之後拿掉紙巾應該就搞定了」、「漂白水加衛生紙，或廚房紙巾敷上去看看」、「敷漂白水絕對金閃閃」，其他人提醒，如果有使用檸檬酸、酸性清潔劑，要小心不要滴到地板大理石，否則會毀掉大理石。
不過許多人認為，直接把膠條換新就好，「膠條可以換～刷不掉就換新的膠條」、「換新的膠條」、「換新的，這是消耗品」、「買新的不貴+1，我覺得比較方便」、「換掉它吧一勞永逸吧」、「矽利康撕掉重打，膠條可以拔下來（這只是插上去而已），用牙刷刷膠條內部溝槽，然後再壓回去，非常簡單」。
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原PO在臉書社團「裝潢DIY研究室」發文表示，自家浴室乾濕分離門有嚴重發霉情況，就算他已經拆下來刷洗，還是刷不太掉，詢問大家應該怎麼處理。只見原PO提供的照片上，防水膠條有許多霉斑，還有咖啡色的水垢等。
許多內行人紛紛提供解決辦法，「我後來用這個（威猛先生清潔劑），噴上去，等半天，不用刷就乾淨」、「（魔術靈除霉劑）超級好用，浴室任何霉斑或者是矽利康的地方膠條，噴上去停留1小時再補一次，再放1小時。不用刷洗，記得要用冷水沖不要熱水，避免傷到呼吸氣管」。
除了清潔劑之外，還有人表示，可以用漂白水濕敷，「在廚房紙巾上噴上漂白水，要很濕的那一種，紙巾對折敷在髒污處擺個半天或一天都行，之後拿掉紙巾應該就搞定了」、「漂白水加衛生紙，或廚房紙巾敷上去看看」、「敷漂白水絕對金閃閃」，其他人提醒，如果有使用檸檬酸、酸性清潔劑，要小心不要滴到地板大理石，否則會毀掉大理石。
不過許多人認為，直接把膠條換新就好，「膠條可以換～刷不掉就換新的膠條」、「換新的膠條」、「換新的，這是消耗品」、「買新的不貴+1，我覺得比較方便」、「換掉它吧一勞永逸吧」、「矽利康撕掉重打，膠條可以拔下來（這只是插上去而已），用牙刷刷膠條內部溝槽，然後再壓回去，非常簡單」。