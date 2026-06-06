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下雨天要開冷氣嗎？一堆人不敢開怕電費狂噴！

想問大家下雨天會打開冷氣嗎？如果有開的話是要按除濕模式還是一般冷氣模式？

▲遇到下雨天，你會不會打開家中的冷氣呢？（圖／記者張家瑋攝）

下雨天可以開冷氣嗎？廠商解答「除濕、冷氣模式」教你怎麼選

當濕度過高時，即使室內溫度不高，人仍然會覺得悶熱

下雨天要開冷氣把握最大一個原則，就是「只濕不熱開除濕模式，又濕又悶就開冷氣模式」。

如果室內溫度本來就比較高，那麼除濕模式會同時在做降溫與除濕，壓縮機反而需要運轉更久，就會更加的耗電。

▲安裝維修冷氣廠商「冷氣幫」表示，下雨天要開冷氣把握最大一個原則，就是「只濕不熱開除濕模式，又濕又悶就開冷氣模式」。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

當梅雨季出現又悶又濕的情況時，冷氣模式可以更有效率降低溫度跟濕度、提升空氣循環，還能減少壓縮機低效率運轉，相對起來就會更省電囉！

下雨天開冷氣實測！冷氣模式28度配電扇超實用

所以總結下雨天可不可以開冷氣？可以！請你打開一般冷氣模式，且將溫度設定在27度至28度搭配電風扇