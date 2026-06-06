歷經前兩週炎熱天氣之後，接下來即將迎來今年最猛烈的梅雨鋒面，不過許多人也都好奇，下雨天開冷氣到底是不是正確的選擇？不少人認為不需要，也有人覺得空間太過潮濕，但也非常害怕冷氣開除濕功能會讓電費暴漲。對此，專門安裝冷氣、設備維修的廠商「冷氣幫」就在官網解答：「最大的關鍵在於房間的濕度跟溫度有關，依照梅雨季來看的話，冷氣模式會是最佳選擇。」
下雨天要開冷氣嗎？一堆人不敢開怕電費狂噴！
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「昨天開始下雨之後，就把冷氣關掉了，結果濕度提高之後反而覺的好悶又好熱，又把冷氣打開，想問大家下雨天會打開冷氣嗎？如果有開的話是要按除濕模式還是一般冷氣模式？好怕電費會飆漲！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也會開欸，只是調的是一般冷氣模式，空間就很舒服了」、「我也是，租屋處沒有除濕機，不知道能不能開冷氣除濕」、「我下雨天固定打開調成28度，搭配電風扇其實空間變很舒服，給你參考」、「我自己是也會打開，比起純熱，悶熱我真的受不了，完全靜不下來」。
下雨天可以開冷氣嗎？廠商解答「除濕、冷氣模式」教你怎麼選
針對這個疑問相信很多民眾都很困惑，專門安裝冷氣、設備維修的廠商「冷氣幫」就在官網最新解答，表示梅雨季室外濕度經常超過80%以上，當濕度過高時，即使室內溫度不高，人仍然會覺得悶熱，原因是因為人體散熱主要靠汗水蒸發，但濕度高會降低蒸發效率，下雨天要開冷氣把握最大一個原則，就是「只濕不熱開除濕模式，又濕又悶就開冷氣模式」。
「冷氣幫」補充，冷氣除濕模式的設計目的是降低濕度而不是快速降溫，由於風量低、降溫速度也較慢，如果室內溫度本來就比較高，那麼除濕模式會同時在做降溫與除濕，壓縮機反而需要運轉更久，就會更加的耗電。這也是為什麼能源署也一再強調，夏天吹冷氣時千萬不要亂按除濕模式，因為這會讓你的電費直線持續往上升。
「冷氣幫」也提到，而冷氣模式屬於溫度優先控制，風量較高，壓縮機會依照室溫自動調整運轉頻率，當梅雨季出現又悶又濕的情況時，冷氣模式可以更有效率降低溫度跟濕度、提升空氣循環，還能減少壓縮機低效率運轉，相對起來就會更省電囉！
下雨天開冷氣實測！冷氣模式28度配電扇超實用
《NOWNEWS》記者自己就是因為6月4日台北開始下雨之後，原本以為冷氣可以關掉，沒想到關掉之後房間變超悶，甚至比前一陣子高溫時還要更不舒服，因此好奇「下雨天要開冷氣到底要怎麼操作」，結果看到「冷氣幫」該則最新解答，也剛好實測分享給讀者。
記者了解之後，也立刻重啟冷氣並且設定溫度為28度搭配電風扇，果不其然房間內的濕度以及溫度都達到平衡變得很舒適，所以總結下雨天可不可以開冷氣？可以！請你打開一般冷氣模式，且將溫度設定在27度至28度搭配電風扇，尤其下周梅雨鋒面襲來，如果房間濕度非常高的民眾，不妨試試看，絕對讓你處在的空間非常舒適哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「昨天開始下雨之後，就把冷氣關掉了，結果濕度提高之後反而覺的好悶又好熱，又把冷氣打開，想問大家下雨天會打開冷氣嗎？如果有開的話是要按除濕模式還是一般冷氣模式？好怕電費會飆漲！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也會開欸，只是調的是一般冷氣模式，空間就很舒服了」、「我也是，租屋處沒有除濕機，不知道能不能開冷氣除濕」、「我下雨天固定打開調成28度，搭配電風扇其實空間變很舒服，給你參考」、「我自己是也會打開，比起純熱，悶熱我真的受不了，完全靜不下來」。
針對這個疑問相信很多民眾都很困惑，專門安裝冷氣、設備維修的廠商「冷氣幫」就在官網最新解答，表示梅雨季室外濕度經常超過80%以上，當濕度過高時，即使室內溫度不高，人仍然會覺得悶熱，原因是因為人體散熱主要靠汗水蒸發，但濕度高會降低蒸發效率，下雨天要開冷氣把握最大一個原則，就是「只濕不熱開除濕模式，又濕又悶就開冷氣模式」。
「冷氣幫」補充，冷氣除濕模式的設計目的是降低濕度而不是快速降溫，由於風量低、降溫速度也較慢，如果室內溫度本來就比較高，那麼除濕模式會同時在做降溫與除濕，壓縮機反而需要運轉更久，就會更加的耗電。這也是為什麼能源署也一再強調，夏天吹冷氣時千萬不要亂按除濕模式，因為這會讓你的電費直線持續往上升。
下雨天開冷氣實測！冷氣模式28度配電扇超實用
《NOWNEWS》記者自己就是因為6月4日台北開始下雨之後，原本以為冷氣可以關掉，沒想到關掉之後房間變超悶，甚至比前一陣子高溫時還要更不舒服，因此好奇「下雨天要開冷氣到底要怎麼操作」，結果看到「冷氣幫」該則最新解答，也剛好實測分享給讀者。
記者了解之後，也立刻重啟冷氣並且設定溫度為28度搭配電風扇，果不其然房間內的濕度以及溫度都達到平衡變得很舒適，所以總結下雨天可不可以開冷氣？可以！請你打開一般冷氣模式，且將溫度設定在27度至28度搭配電風扇，尤其下周梅雨鋒面襲來，如果房間濕度非常高的民眾，不妨試試看，絕對讓你處在的空間非常舒適哦！