天氣又濕又熱，不少人都會開冷氣，但夏季電價已經從6月1日開始計價，如何省電成為眾人關心重點，經濟部能源署就提供3招冷氣節電法，讓民眾開心吹冷氣，又不怕荷包大失血。潮濕天氣很容易讓家裡發霉，就連冷氣裡也有可能會有霉菌滋生，導致開冷氣時會有一股難聞霉味。對此，冷氣專家指出，想要防止冷氣發霉，記得關機前要按下「送風」或「防霉」按鈕。
吹冷氣省電3招
1、睡覺開「睡眠模式」
經濟部能源署表示，晚上睡覺前可把冷氣調整成「睡眠模式」，冷氣會在運轉1到2小時後，將溫度調高1到2度，冷氣每調高1度，就能節省6％的電力，睡到一半也不會被冷醒，不僅睡得舒服，又能省電。
2、善用「送風功能」
空調大廠Panasonic指出，送風模式是冷氣最佳省電力氣，根據研究，只要風速達到每秒1公尺，就能讓體感溫度下降約1到2度，所以在氣溫26度到29度時，使用送風功能，也能讓人感到涼爽。
3、搭配「電風扇」
家中氣溫如果偏高，直接開冷氣會讓馬達快速運轉，變得相當耗電，美國能源部就建議，可以先把冷氣設定在較高溫度，像是27、28度，再搭配風扇把室內溫度降下來，等到室內溫度降低後，再調到26度，並搭配風扇，讓室內冷空氣均勻分布。
冷氣防霉「1按鈕」
YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯表示，想要防止冷氣內部滋生霉菌，可以在關閉冷氣前，設定「送風」功能1小時，搭配開窗通風，讓冷氣內部乾燥，延長使用壽命。如果冷氣本身就有「防霉」功能，會再冷氣關機後自動切換送風約20分鐘，保持機器內部乾燥。記者家中冷氣每次關閉前，也會設定「送風」1小時，使用約3個月清潔濾網時，機器內部還是滿乾淨的，也沒有奇怪的味道。
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1、睡覺開「睡眠模式」
經濟部能源署表示，晚上睡覺前可把冷氣調整成「睡眠模式」，冷氣會在運轉1到2小時後，將溫度調高1到2度，冷氣每調高1度，就能節省6％的電力，睡到一半也不會被冷醒，不僅睡得舒服，又能省電。
空調大廠Panasonic指出，送風模式是冷氣最佳省電力氣，根據研究，只要風速達到每秒1公尺，就能讓體感溫度下降約1到2度，所以在氣溫26度到29度時，使用送風功能，也能讓人感到涼爽。
3、搭配「電風扇」
家中氣溫如果偏高，直接開冷氣會讓馬達快速運轉，變得相當耗電，美國能源部就建議，可以先把冷氣設定在較高溫度，像是27、28度，再搭配風扇把室內溫度降下來，等到室內溫度降低後，再調到26度，並搭配風扇，讓室內冷空氣均勻分布。
冷氣防霉「1按鈕」
YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯表示，想要防止冷氣內部滋生霉菌，可以在關閉冷氣前，設定「送風」功能1小時，搭配開窗通風，讓冷氣內部乾燥，延長使用壽命。如果冷氣本身就有「防霉」功能，會再冷氣關機後自動切換送風約20分鐘，保持機器內部乾燥。記者家中冷氣每次關閉前，也會設定「送風」1小時，使用約3個月清潔濾網時，機器內部還是滿乾淨的，也沒有奇怪的味道。