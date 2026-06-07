天氣又濕又熱，不少人都會開冷氣，但夏季電價已經從6月1日開始計價，如何省電成為眾人關心重點，經濟部能源署就提供3招冷氣節電法，讓民眾開心吹冷氣，又不怕荷包大失血。潮濕天氣很容易讓家裡發霉，就連冷氣裡也有可能會有霉菌滋生，導致開冷氣時會有一股難聞霉味。對此，冷氣專家指出，想要防止冷氣發霉，記得關機前要按下「送風」或「防霉」按鈕。

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吹冷氣省電3招

1、睡覺開「睡眠模式」

經濟部能源署表示，晚上睡覺前可把冷氣調整成「睡眠模式」，冷氣會在運轉1到2小時後，將溫度調高1到2度，冷氣每調高1度，就能節省6％的電力，睡到一半也不會被冷醒，不僅睡得舒服，又能省電。

▲晚上睡覺時，可把冷氣調為舒眠模式節電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲晚上睡覺時，可把冷氣調為舒眠模式節電。（圖／記者徐銘穗攝）
2、善用「送風功能」

空調大廠Panasonic指出，送風模式是冷氣最佳省電力氣，根據研究，只要風速達到每秒1公尺，就能讓體感溫度下降約1到2度，所以在氣溫26度到29度時，使用送風功能，也能讓人感到涼爽。

3、搭配「電風扇」

家中氣溫如果偏高，直接開冷氣會讓馬達快速運轉，變得相當耗電，美國能源部就建議，可以先把冷氣設定在較高溫度，像是27、28度，再搭配風扇把室內溫度降下來，等到室內溫度降低後，再調到26度，並搭配風扇，讓室內冷空氣均勻分布。

冷氣防霉「1按鈕」

YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯表示，想要防止冷氣內部滋生霉菌，可以在關閉冷氣前，設定「送風」功能1小時，搭配開窗通風，讓冷氣內部乾燥，延長使用壽命。如果冷氣本身就有「防霉」功能，會再冷氣關機後自動切換送風約20分鐘，保持機器內部乾燥。記者家中冷氣每次關閉前，也會設定「送風」1小時，使用約3個月清潔濾網時，機器內部還是滿乾淨的，也沒有奇怪的味道。

▲現在冷氣有些有智能防霉功能，會在冷氣關閉後，自動轉為送風約20分鐘。（圖／記者張家瑋攝）
▲現在冷氣有些有智能防霉功能，會在冷氣關閉後，自動轉為送風約20分鐘。（圖／記者張家瑋攝）

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...