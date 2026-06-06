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▲尼克自從首輪G3輸球之後，他們就再也沒有遭遇敗仗，連續兩輪完成橫掃，球迷瘋狂慶祝。（圖／翻攝自紐約尼克 X）

2026年NBA總決賽進入白熱化，紐約尼克隊在客場驚險連拿兩勝，以2：0的大比分優勢強勢返抵紐約。這不僅讓這支老牌勁旅距離隊史金盃僅剩兩勝之遙，更讓「籃球聖殿」麥迪遜廣場花園（MSG）的一票難求現象演變成瘋狂的價格飆漲。根據最新票務數據，即將登場的總決賽第三戰，最低入場門票已突破1.1萬美元，而極致核心的「神位」售價甚至高達8萬美元（約260萬新台幣）。隨著尼克隊聽牌，紐約全城陷入瘋狂。根據票務平台TickPick的報導，總決賽第三戰的票價已進入「恐怖等級」。目前的票價分級清單顯示，位於場中央、球員席正後方的第一排的尊榮VIP席位，竟開出80384美元（約合新台幣260萬）的離譜天價。至於頂級的下層精華區位置，價格帶約在2.3萬至2.9萬美元之間。而即便位於全場最邊緣、視野最遠的「最低入場門票」，目前報價也已飆升至11455美元（約合新台幣37萬）。這些票價數字之高，已遠遠超過一般球迷的負擔能力，但隨著尼克隊有機會在紐約主場舉起冠軍金盃，這些門票在二手市場上依然迅速被掃貨。尼克隊目前的火燙狀態令人震懾。他們在今年季後賽豪取13連勝，不僅創造了NBA歷史上第二長的連勝紀錄，期間更以驚人的淨勝分展現了統治級實力。根據數據統計，在NBA總決賽歷史上，前兩戰取得2：0領先的球隊，最終奪冠機率高達86.1%。目前統計媒體已將尼克隊的奪冠機率大幅上調至81%，馬刺隊若想翻盤，難度堪稱史詩級。在第二戰中，唐斯（Karl-Anthony Towns）面對馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現了全面壓制力，繳出21分、13籃板的雙十表現，成為球隊穩住陣腳的關鍵。面對即將回到紐約主場的壓力，馬刺隊顯然尚未準備好應對這種經驗極其豐富的強隊。尼克自從首輪G3輸球之後，他們就再也沒有遭遇敗仗，連續兩輪完成橫掃，如今在總冠軍賽前兩場也是連續客場贏球，尼克已經豪取季後賽13連勝，超越1999年奪冠的馬刺紀錄，創造NBA季後賽歷史第二長連勝紀錄，僅次於2017年奪冠的金州勇士季後賽15連勝。尼克在13連勝期間，合計狂勝273分創造歷史紀錄，場均淨勝21分。至於本季前16場季後賽，尼克已經合計狂勝282分，展現出超強的統治力。在第二戰賽後，唐斯親吻天空緬懷母親，感性地表示：「任務完成了一半。我非常熱愛籃球，它帶著我和我的家人去了很多我未曾去過的地方，它讓我活下來，我永遠心懷感激。」對於馬刺隊而言，接下來的兩場比賽將是決定命運的生死戰。儘管文班亞馬在第二戰末段的致命失誤令人遺憾，但這位年輕巨星已誓言將此轉化為動力。然而，在尼克隊強大的「鋼板級」防守與深厚經驗壓制下，馬刺隊想要在麥迪遜廣場花園擊敗這支處於歷史連勝巔峰的尼克隊，勢必得上演絕地反擊的奇蹟。