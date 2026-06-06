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▲迴轉壽司、設計軟體、金融科技⋯川普買什麼跌什麼？（圖／美聯社／達志影像）

▲迴轉壽司、設計軟體、金融科技⋯川普買什麼跌什麼？（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普平時給人的印象，是那種吃麥當勞、愛漢堡的速食總統，但根據近期揭露的資產申報資料，他的股票投資組合其實藏著不少令人意外的選擇——而且，有幾筆買進的時機，可說相當不幸。最受話題的一筆，是日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」美國子公司（Kura Sushi USA）。川普在今年2月2日砸下100萬至500萬美元買進，對一個長期以麥當勞得來速聞名的總統來說，這筆投資的選股本身就已讓外界跌破眼鏡。結果呢？自買進以來，藏壽司美國股價跌了18%，成為川普今年買進後表現最慘的股票之一。雖然5月14日資料曝光後曾短暫大漲18%，但股價仍遠低於買進時的高點。科技股方面，川普2月10日同樣各投入100萬至500萬美元，買進人資軟體公司Workday與設計工具巨頭Adobe。然而這兩家公司的核心產品，恰好都面臨「被AI取代」的市場疑慮——人力資源管理與設計工具，正是生成式AI目前衝擊最深的領域。買進後，Adobe已下跌約10%，Workday則跌了將近20%。若以兩筆各買進中間值300萬美元計算，川普在這兩筆投資上已合計虧損約90萬美元。若論今年最大虧損單筆，則非金融科技巨頭「富達全國資訊服務公司」（FIS）莫屬。這家公司股價自2021年觸頂後便長期走跌，川普今年1月進場的時機，依舊沒能躲過跌勢。以公布價格區間的中間值估算，這一筆投資讓他虧損逾100萬美元。另一個讓川普傷腦筋的持股是波音。這家航空與國防巨頭的股價，在川普下令轟炸伊朗後隨即重挫，至今僅略為回升。川普5月訪問北京期間，替波音爭取到中方承諾購買200架飛機的訂單，聽起來是個大消息，但這個數字遠低於投資人原本的預期，市場反應冷淡。隨行出訪的波音執行長奧特柏格（Kelly Ortberg）雖表示仍有更多中國訂單在洽談中，但目前股價的疲態，說明市場並不買單。根據《富比士》整理分析，川普今年買進後表現最差的10筆交易，涵蓋迴轉壽司、人資軟體、設計工具、金融科技到航空國防，橫跨多個產業，卻有一個共同點——買進後幾乎全數下跌，部分虧損金額更高達數百萬美元。這讓外界不禁好奇：這位習慣在商場上高喊「交易的藝術」的總統，在股市裡的表現，似乎還差得遠。