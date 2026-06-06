我是廣告 請繼續往下閱讀

軍方：籌購F-16V BLOCK70與無人機優先

軍方：裝備換裝、延壽採分批接裝、逐步換裝

高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。各界質疑服役40年的T-34教練機已造成12名飛官殉職，缺乏彈射椅、黑盒子，也沒有數位儀表設備已經不符合現代教練機訓練需求。不過，根據國防部送交立院國軍老舊主要裝備汰除期程報告卻隻字未提T-34教練機汰換，強調將「國防資源集中運用於主戰部隊」，節約國防維持預算及補保作業人員負荷。立法院外交及國防委員會下周一特別對此邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。國防部日前已將報告送交立院。國防部指出，國軍依防衛作戰構想，逐年修訂「聯合戰力規劃要項」，完成25年長期規劃，審慎評估所需裝備；另依國防財力，循「五年兵力整建計畫」建案，執行裝備接替換裝作業。武器裝備於建案作需文件已訂定使用年限，各式裝備於屆壽前，應重新評估戰場實需，採取性能提升、構改或延壽等方案，以符合作戰部署運用，餘屆壽裝備經檢討不符作戰實需、使用效益不彰及修護成本過高者，則納列汰除。國防部表示，已於2024年4月24日令頒「主戰裝備汰除整體規劃」 ，要求各軍種司令部管制接替兵力建案獲裝進程與主戰裝備解戰、除役作業，以加速作戰部隊轉型，並確保新舊裝備銜接期間，戰力無罅隙。報告指出，陸軍方面，貫徹「新舊戰力雙軌銜接」之原則，規劃汰除已屆壽期戰、甲車及火砲等裝備，並籌購海馬士多管火箭系統、新式戰車、自走砲、新型八輪甲車、拖式2B反裝甲飛彈系統及各式無人載具等新興接替戰力。未來將透過無人機協同偵蒐與攻擊、精準火力運用，強化灘岸殲敵、城鎮縱深整體防衛能力。海軍方面，持續強化濱海打擊及海上巡弋護航任務能力。部分服役年限較長之巡防艦、巡邏艦及後勤支援艦艇，將配合輕型巡防艦、作戰艦、反艦飛彈、布雷及無人艇(機)等籌獲，逐步辦理艦艇、航空、陸戰隊等裝備汰除與兵力結構調整。藉由海、空聯合作戰與機動飛彈部署，強化整體制海與反登陸戰力。空軍方面，以建立高韌性多層次整體防空能力為核心，持續換裝F-16V BLOCK70型機與籌購無人機，並強化防空、預警與遠距偵蒐打擊能力；持續籌獲愛國者、天弓及NASAMS等各類反彈及防空武器系統，輔以戰場管理系統鏈結各式雷達感測器與發射器，建構「分層防禦、有效攔截、高度感知」的「臺灣之盾」，以提升整體防空能量。國防部指出，裝備換裝與延壽機制採「分批接裝、逐步換裝」方式。接裝部隊須完成作戰測評、系統整合測試及戰備驗證後，始逐步辦理舊式裝備除役，維持既有戰備能力，避免戰力罅隙。人員培訓與換裝整備依裝備採購規劃期程，於接裝前完成種子教官培訓，引進地面模擬器與戰術模擬系統縮短換裝時程。採新舊裝備並行訓練模式，並結合漢光演習等聯合作戰演訓，驗證新裝備戰術運用。報告指出，勤維保與供應鏈建構於裝備獲得前即同步規劃維修廠設施、維保技術文件及專業人力培訓，建立關鍵零附件安全存量及戰備庫存制度。另考量近年國際供應鏈受地緣政治與戰爭影響，部分關鍵零組件、晶片、炸藥及軍用物料取得難度增加，將持續推動國防自主政策，建立國內維修、產製及關鍵零組件自主供應能力，降低對外依賴。國防部強調，各項外購與國產新式裝備均納入聯合作戰指揮管制系統，完成資料鏈路與情資共享整合；另透過實兵、實裝及實彈驗證，以縮短作戰決策、防空接戰與擊殺鏈反應時間，並強化整體後勤支援韌性。預算支援與專案管理透過近、中、遠程建軍規劃與年度預算相互配合。建立重大專案進度管制及風險管理機制，並預留過渡期維保及延壽經費，以因應國際局勢變動對我戰力組建之影響。