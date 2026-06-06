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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，將在明（6）日中午13點交流賽登板先發，交手中央聯盟勁旅橫濱DeNA星隊，由於是客場作戰，徐若熙必須上場打擊，這也是他進入職棒後首度擔任打者。徐若熙本季出賽5場拿下2勝3敗，防禦率5.47，橫濱隊則是推出尾形崇斗先發，在山本祐大交易案後首度對決老東家。徐若熙5月31重返一軍，在交流賽對決廣島鯉魚隊，繳出6局82球無失分好投，僅被敲出3安，飆出7次三振，沒有投出保送，最快球速達157公里，最終軟銀隊以3：1擊退廣島隊，徐若熙奪下本季第2勝。賽後徐若熙表示，「前面的失敗都是我前往成功的養分，我一定會繼續努力，讓自己變得更好。」軟銀隊監督小久保裕紀在該場賽後宣布，徐若熙會續留一軍備戰下一次先發出賽。日職稍早公布明日先發投手，徐若熙將在明日交流賽登板交手橫濱DeNA，由於是客場作戰，徐若熙必須要上場打擊，這也是徐若熙進入職棒後，首度站上打擊區。徐若熙目前在一軍共出賽5場，拿下2勝3敗，投24.2局失掉15分，防禦率5.47。橫濱隊則是推出尾形崇斗先發，尾形今年因山本祐大交易案而到橫濱隊，首度交手老東家，本季在洋聯出賽10場，防禦率3，轉隊至橫濱隊後，出賽1場，投5局無失分，防禦率0。