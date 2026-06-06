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▲2026桃園電影節主視覺的設計很有金屬科技感。（圖／海鵬提供）

本屆將規劃10個主題單元， 安排超過100多場的電影放映，並有影人映後交流，更特別關注AI科技與數 位藝術的最新發展，選映多部結合人工智慧、動畫創作、 虛擬製作等跨媒材敘事的國內外影片， 探索電影語言在科技浪潮衝擊下所爆發的全新可能，值得觀眾期待。



▲《看見台灣》曾在台賣破1億台幣，獲得金馬獎肯定，曾是首屆桃園電影節的開幕大片。（圖／翻攝自IMDb）



2026桃園電影節主視覺出爐！以本年度影展主題「眺望 Prospect & Vision」做為設計核心，呈現桃影女神向遠方凝望的絕美側臉，電影膠片幻化為飛揚的髮絲，耳朵上則藏著13這個神奇密碼，原來今年桃園電影節已經是第13屆，讓影迷忍不住留言大讚：「真的很吸睛。」本屆桃園電影節主視覺選擇以最純粹的電影符碼詮釋「眺望」的主題，特別以金屬質地導入科技感，桃影女神臉部的銀色光澤，猶如充滿魅力的大銀幕閃閃發光，而電影膠片化為飄逸的髮絲，象徵一段段流動的影像，金銀撞色製造出冷與暖、靜與動的對比意象。女神耳朵中看似耳麥的「13」字樣，傳達今年是第13屆，充滿巧思。這次是由桃園在地的女性設計師陳怡君負責煮是覺得打造，她除了是平面設計師外，也長期擔任紀錄片製片工作，曾參與台灣首部格鬥紀錄長片《逆者》的拍攝，更榮獲華人紀錄片最佳提案獎及亞洲紀錄片提案會推薦獎等，為今年的桃園電影節更增話題。過去十多年來，桃園電影節廣邀各國新片，首屆開幕片就是後來造成全台轟動的齊柏林紀錄片《看見台灣》，陸陸續續也有《孤味》等片在此首度和台灣觀眾見面，甚至連無法在台商業放映的中國電影《里斯本丸沉沒》、《八佰》都在桃園電影節透過大銀幕呈現，逐漸成為影迷們在夏末的矚目盛事。2026桃園電影節將於8月14日至8月27日登場，