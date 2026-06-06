人氣樂團理想混蛋「永豐金控 理想混蛋 不是天氣晴朗才見面 演唱會」10/17首攻高雄巨蛋開唱，門票於今（6）日早上10點14分開賣，60秒即秒殺完售，讓不少粉絲哀號搶不到。對此，主辦單位宣布10/18（日）17:00加開一場，加場門票則於6/13下周六早上10:14在售票網站KKTIX正式開賣。
理想混蛋高雄演唱會秒殺 主辦宣布10/18加開一場
理想混蛋高雄巨蛋演唱會於今日早上開賣，短短1分鐘約1萬張門票瞬間完售，讓不少粉絲發文哀號：「根本搶不到」、「清票也買不到」、「真的比小巨蛋還難搶。」不少人敲碗加場。對此，主辦單位稍早宣布10/18（日）17:00加開一場，門票會在6/13下周六早上10:14在KKTIX起售。
演唱會又秒殺 主唱雞丁鬆口心情
聽聞秒殺消息，四位成員也難掩喜悅心情，雞丁表示：「哎呦！又要被沒買到票的親友團罵了啦！知道秒殺的當下趕快把各種Line群組關一下靜音，確定加場了才敢打開訊息、跟大家分享這個好消息。」雞丁也預告第一次高雄巨蛋演唱會就能喜上加喜，一定會卯足全力給大家最棒的演出。
建廷則透露，為了感同身受粉絲們的心情，自己也加入搶票的行列，結果票都賣完了他的頁面還在轉，讓建廷直呼：「小混蛋（粉絲名）們的網路也太快了吧。」另外，售票當下吉他手阿哲正努力準備專輯的新歌，他表示：「希望可以順利錄完，趕快把新歌帶給大家！加場的部分會好好準備！歡迎大家來一同參與。」
「永豐金控 理想混蛋 不是天氣晴朗才見面 演唱會」加場
加場時間：2026/10/18（日）17:00
加場門票開賣時間：6/13（六）10:14
購票網站：KKTIX
我是廣告 請繼續往下閱讀
理想混蛋高雄巨蛋演唱會於今日早上開賣，短短1分鐘約1萬張門票瞬間完售，讓不少粉絲發文哀號：「根本搶不到」、「清票也買不到」、「真的比小巨蛋還難搶。」不少人敲碗加場。對此，主辦單位稍早宣布10/18（日）17:00加開一場，門票會在6/13下周六早上10:14在KKTIX起售。
演唱會又秒殺 主唱雞丁鬆口心情
聽聞秒殺消息，四位成員也難掩喜悅心情，雞丁表示：「哎呦！又要被沒買到票的親友團罵了啦！知道秒殺的當下趕快把各種Line群組關一下靜音，確定加場了才敢打開訊息、跟大家分享這個好消息。」雞丁也預告第一次高雄巨蛋演唱會就能喜上加喜，一定會卯足全力給大家最棒的演出。
「永豐金控 理想混蛋 不是天氣晴朗才見面 演唱會」加場
加場時間：2026/10/18（日）17:00
加場門票開賣時間：6/13（六）10:14
購票網站：KKTIX