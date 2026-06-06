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洛杉磯道奇今（6）日在主場迎戰洛杉磯天使，先發投手佐佐木朗希繳出生涯代表作，完成七局無失分僅被敲兩安，狂飆出10次三振寫下大聯盟生涯新高。打線方面，道奇遭到天使打線封鎖，一直到九局才靠著弗里曼的全壘打，最終1：0險勝。今日先發投手佐佐木朗希在本場比賽中展現了極具主宰力的投球壓制力。他主投7局僅被敲出2支安打，沒有失掉任何分數，同時飆出大聯盟生涯新高的10次三振，最快球速更達到大聯盟最快的100.6英里。退場時他獲得全場球迷起立鼓掌致敬，繳出赴美後的代表作。可惜儘管佐佐木朗希繳出如此優異的優質先發，但由於球隊打線在他退場前未能給予任何分數支援，導致他最終無緣拿下勝投。相較於先發投手的強勢壓制，道奇隊此戰在前八局顯得相當沉寂，打線遭到天使隊先發左投德梅斯（Reid Detmers）與牛棚投手群的全面封鎖。雙方久攻不下，兩隊在比賽前半段陷入0：0的投手戰，道奇打線更是一度全面熄火。直到九局下半，道奇強打者弗里曼（Freddie Freeman）逮中天使後援投手葉茲（Kirby Yates）的失投速球，夯出中外野方向的再見全壘打，用本季第10轟一棒結束比賽，才幫助道奇以1：0險勝。