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「AI教父」黃仁勳又因為私下暖舉登上熱搜，有網友近日分享一段拍攝於輝達（NVIDIA）員工晚宴的影片，只見黃仁勳在台北流行音樂中心戶外宴席現場，隨著經典台語歌曲〈茫茫到深更〉響起，主動牽起妻子Lori的手，在舞台前方輕輕共舞。畫面曝光後短時間突破大量瀏覽，許多網友看完直呼：「這比AI還浪漫」、「全球市值最高公司的CEO，眼裡居然還是只有老婆。」近期黃仁勳來台行程滿檔，不僅舉辦GTC Taipei演講，也接連出席多場與供應鏈夥伴、員工相關活動，不過比起動輒影響全球股市的AI話題，這次最吸引網友目光的，反而是一段不到幾十秒的夫妻互動畫面。影片中，黃仁勳一身輕鬆打扮，在充滿台灣辦桌氛圍的晚宴現場，牽著妻子的手跟著音樂節奏輕輕搖擺，沒有鎂光燈下的企業領袖氣勢，也沒有科技巨頭的距離感，反而像是一對參加婚宴的平凡夫妻，不少網友留言表示：「他眼神根本沒離開過老婆」、「這才是真正的人生勝利組」。事實上，黃仁勳這次訪台期間，最常登上新聞版面的除了AI與科技布局外，幾乎都和家人有關，前幾天NVIDIA官方才公開他陪爸媽吃飯的照片，引發大批網友討論「市值再高，在爸媽面前還是兒子」，之後又被拍到帶著妻子與兒女一起吃肉粽，女兒黃敏珊還當眾向爸爸撒嬌，再度掀起話題。如今又流出與妻子共舞畫面，也讓不少人發現黃仁勳每次返台再忙，幾乎都會安排時間陪伴家人，有網友感性表示：「他最厲害的不是把NVIDIA做到世界第一，而是事業成功後還把家庭照顧得這麼好。」另一個讓影片爆紅的原因，則是背景音樂，現場播放的正是台語經典歌曲〈茫茫到深更〉，搭配辦桌式舞台、燈光與熱鬧氣氛，意外讓整段影片充滿濃濃台灣味，不少網友笑稱：「這畫面太魔幻了」、「以為是南部婚宴，結果主角是黃仁勳」、「台語歌配AI教父，毫無違和感」。甚至有人認為，這才是真正的黃仁勳魅力，能在全球科技圈呼風喚雨，也能在台語老歌響起時牽著老婆一起跳舞，而這段影片曝光後，也讓許多粉絲再次喊話：「黃爸爸真的太會圈粉了。」