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▲吳嘉昌表示，捷運新建工程各工區與高捷公司已完成年度防災演習。（圖／高市府捷運局提供）

▲大順路雨豆樹綠廊與美術館小葉欖仁隧道更全天候啟動「AI智慧樹木傾斜監測系統」進行即時監控預警，（圖／高市府捷運局提供）

▲輕軌方面，已完成機廠排水通路疏濬與營運全線1,424個排水箱的清淤，（圖／高市府捷運局提供）

依據中央氣象署預報，下週起台灣將進入梅雨旺盛期，面對滯留鋒面與西南季風可能帶來的劇烈天氣及致災性降雨威脅，高雄市政府捷運工程局嚴陣以待，除全力督導高雄輕軌營運路段落實防汛外，更針對施工中的捷運黃線、小港林園線及岡山路竹延伸線等重大捷運建設工程，提前盤點各項防災措施及應變資源。捷運局依循「防颱防洪作業程序」，於汛期前夕要求各單位完成高強度的災害防汛整備及實兵演習，多管齊下強化輕軌、捷運軌道與工區的防汛韌性，全力守護城市交通穩定與安全。捷運局長吳嘉昌指出，極端氣候帶來的瞬間暴雨威脅不容小覷，不論是輕軌營運或捷運新建工程，平時的防汛演訓與應變機制必須落實到位。為此，捷運新建工程各工區與高捷公司已完成年度防災演習，盤點抽水機、沙包、發電機及吊卡車等防災設備，建立完整防災資源清冊與緊急通報機制。針對營運中的高雄輕軌，捷運工程局督導高捷公司已於6/4凌晨舉辦「115年度第二季多重災難模擬正式演練」，模擬輕軌列車行經C9至C8站時遭，傾倒樹木撞擊，導致車頭受損、乘客受傷昏迷等複合式災情。演練中行控中心迅速啟動應變、成立緊急小組、引導旅客疏散，並與消防、警政等市府救災單位協同聯防，短時間內即排除障礙恢復正常運轉，展現純熟的危機處理能力。除了人員應變演練到位，捷運工程局各工區與營運路段的硬體防汛設施亦整備完成。針對在建捷運工程，各工區於汛期前全面巡查施工沿線排水設施，持續清淤有效提升排水效能，並持續要求施工團隊加強巡檢，確保系統保持暢通。輕軌方面，已完成機廠排水通路疏濬與營運全線1,424個排水箱的清淤，大順路雨豆樹綠廊與美術館小葉欖仁隧道更全天候啟動「AI智慧樹木傾斜監測系統」進行即時監控預警，以便行控中心隨時掌握高風險行道樹動態；針對輕軌環線草皮軌道區，加強修剪維持，確保整潔與軌道系統運作。捷運局強調，捷運建設多位於市區重要道路及人口密集區域，施工與營運皆以市民安全為首要目標。面對這波連灌數日的梅雨高峰期，施工團隊與營運單位將維持最高警戒狀態，隨時根據最新氣象數據滾動式調整防汛措施、防災資源配置或輕軌行車班距，致力確保市民在汛期期間的出行安全。捷運局提醒，市民朋友若於大雨期間行經捷運工區與輕軌路廊周邊時，請務必減速慢行；搭乘輕軌的旅客，可透過高雄捷運官網或APP掌握最即時的運行訊息。