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2026年NBA總冠軍賽第二戰，紐約尼克隊以105：104驚險擊敗聖安東尼奧馬刺。此役尼克隊內線支柱唐斯（Karl-Anthony Towns）表現亮眼，繳出21分、13籃板的雙十數據，不僅在進攻端予取予求，更在防守端徹底限制了馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama），展現了老練球員的戰術價值。賽後洛杉磯湖人隊傳奇球星「魔術強森」（Magic Johnson）指出，文班亞馬今晚失誤代價很大，也稱讚唐斯攻防兩端的表現。根據數據媒體《ALL NBA Podcast》分析，唐斯在本系列賽的對位中展現了極高的統治力。數據顯示，唐斯面對文班亞馬防守時，每百回合可高達30.8分；反觀文班亞馬在唐斯防守下，每百回合僅得23.6分。這項數據精準點出了兩人在對位上的落差。唐斯賽後謙虛地表示：「文班亞馬是一名劃時代的偉大球員，防守他必須利用我的經驗、身材與技術，努力讓他打得艱難。」對於唐斯在場上似乎予取予求的表現，馬刺總教練米奇·強森（Mitch Johnson）在賽後受訪時並不同意此說法。他表示：「我不認為他到了予取予求的地步，我覺得他只是打了兩場好球。他確實投進了一些球，但我們依然需要讓他打得更艱難一些。」強森坦承馬刺在防守輪轉上出現了崩潰與失誤，強調接下來必須讓對方為每一次得分付出代價。針對記者提問為何文班亞馬上半場進攻參與度極低？強森則直言：「在總冠軍賽這樣的舞台上，半場只有4次出手顯然是無法令人接受的。」他坦言原因多元，包括戰術環境未能創造機會、他自己不能過於依賴戰術跑位，以及隊友未能及時傳球等因素的結合。傳奇球星「魔術強森」在賽後發文評論指出，文班亞馬雖然此役砍下29分、9籃板，表現並不差，但終場前那次致命失誤實在「代價太大」。魔術強森分析：「唐斯在攻防兩端都表現出色，他在上半場就奠定了統治地位。當唐斯和布朗森坐在板凳上休息時，布里吉斯（Mikal Bridges）與沙梅特（Landry Shamet）挺身而出，確保了領先優勢。今晚屬於尼克隊的完美團隊勝利。」面對媒體詢問關於上半場僅4次出手的低迷，以及比賽末段關鍵時刻的連續失誤，文班亞馬顯得極度沮喪。他在賽後採訪中直言：「我搞砸了。」但也隨即展現領袖氣質，將懊悔化為動力：「我會後悔嗎？當然會。但我會把這份情緒轉化為激勵自己與球隊贏下下一場的動力。」