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▲黃仁勳（左）與Faker（右）共同展示簽名版一起抽出價值百萬的RTX 5090。（圖／T1）

「AI教父」黃仁勳最近又靠幽默感登上社群熱搜，5日他與《英雄聯盟》傳奇選手Faker共同出席活動時，一名幸運粉絲抽中價值百萬、擁有兩人親筆簽名的RTX 5090顯卡，原本已經羨煞眾人，沒想到後續該名韓國粉絲自爆自己還在用8年前的RTX 2070顯卡，讓黃仁勳不禁脫口說出：「你要買新的顯卡！我需要賺錢！」有趣對話卻成為全場最大笑點。活動現場，這名幸運得主拿到被網友戲稱「價值百萬美元等級」的簽名版RTX 5090後，被問到目前使用什麼顯卡，他老實回答自己還在使用RTX 2070，沒想到黃仁勳聽完立刻露出驚訝表情，隨後直接笑說：「你必須買新的，我需要錢（I need the money）。」短短一句話瞬間讓全場笑翻，影片曝光後也在社群瘋傳，紛紛笑說這句話由黃仁勳講出來反而充滿幽默感。影片曝光後，大批網友開始自首自己還在使用哪些「古董級」顯卡，有人表示RTX 2070根本不算老：「我還在用GTX 1060」、「1050 Ti還在服役」、「970路過」、「750 Ti都還活著」，不少玩家更笑稱NVIDIA產品太耐用也是一種問題：「不是不想換，是舊卡還能打」、「黃爸爸賺不到我的錢，因為我的1060還沒壞」、「玩家把顯卡用十年，難怪老黃親自出來催大家升級」。除了顯卡話題外，許多網友更把焦點放在黃仁勳本人身上。有人留言表示：「科技界除了馬斯克，大概就屬黃仁勳最懂流量。」也有人認為，他最大的特色就是能把商業宣傳變成娛樂效果。網友紛紛表示，「老黃擁有很多理工人缺少的幽默感」、「這種話只有他講不會被討厭」、「每次活動都像脫口秀現場」。甚至有人笑說，抽到同時擁有Faker與黃仁勳簽名的RTX 5090，已經足以炫耀一輩子。