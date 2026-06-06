我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，內容提到2018年他在為勞基法修法赴凱道抗議時，當時戰友林昶佐、洪慈庸等人「先行離開」，相關爭議持續延燒。洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷今（6）日再度開嗆，面對造謠，他們一定要說真話，「我們繼續努力，也等待這種人被台灣政壇淘汰的那一天」。黃國昌近日出版新書《向光前行》，提及2018年時代力量勞基法抗爭，指他閉目養神後睜眼，「Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。卓冠廷則說，洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況不穩，「黃國昌知道，全黨團都知道」；相關爭議持續延燒，兩人數度隔空喊話。卓冠廷今再度表示，一早跑行程到一半，看到民眾黨又剪一支影片，繼續拿他和洪慈庸做文章，他覺得很悲哀。他說，事情早已經釐清，當年，洪慈庸有去凱道，也早已向包含黃國昌在內的黨團成員說明其身體狀況，「黃國昌仍然選擇把這件事寫進書裡拿來消費，事情被揭露後，沒有道歉，只有不斷的文字遊戲」。「令人遺憾的是，到今天為止，他們還在花心思剪影片、帶風向、抹黑人，卻始終不願意面對自己的錯誤！」卓冠廷批評，靠消費戰友、踐踏他人來累積政治利益，或許能換來一時聲量，卻換不到人民真正的信任，「請大家不要失去信心，面對造謠，我們一定要說真話；面對抹黑，我們一定要講事實，時間會證明一切」。卓冠廷提到，他相信台灣社會終究會淘汰這種靠消費戰友、踐踏他人，成就自己的政治人物，「我們繼續努力，也等待這種人被台灣政壇淘汰的那一天」。