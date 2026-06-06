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▲林佳辰（如圖）這次的作品相較以往也更為成熟和內斂，希望透過歌曲能把心裡的故事說出來。（圖／索尼音樂提供）

人氣男團Ozone成員林佳辰在6/5生日當天推出新歌〈Love Me Again〉，靈感來自他對戀愛的體悟，描寫在感情中介於放下與放不下之間的狀態。林佳辰說：「這次的歌曲比較想展現更多自己私底下的樣子，過去大家可能比較常透過熱血、直接的搖滾作品認識我，但其實生活中的，也有比較鬆弛、感性的一面。」希望透過這次的新歌把一些平常不一定會被看見的狀態分享給大家。林佳辰在入伍前推出〈妳讓我變成相思病狂的Zombie〉〈Young Blood〉和〈貝貝我不會再耍廢了〉等充滿著熱血搖滾的歌曲，6/5生日當天他釋出新歌〈Love Me Again〉，靈感來自他對戀愛的體悟，林佳辰直言：「我發現人其實很矛盾，嘴巴上說不想再談戀愛、不相信愛情了，但心裡又還是渴望被愛、被理解。原本以為自己已經瀟灑走出來了，直到看到對方開始新的生活，才發現那些情緒其實還留在心裡。」歌曲就是在描寫這種介於放下與放不下之間的狀態，而這次的作品相較以往也更為成熟和內斂，林佳辰笑說：「其實我的內心還是同一個少年，只是隨著年紀和經歷增加，開始學會用不同的方式表達情緒，不一定要大聲吶喊，有時候輕輕地唱、跟著節奏搖擺，也能把心裡的故事說出來。」提及新歌的創作過程，林佳辰透露當時是獨自在房間內，以簡單鼓組、吉他與貝斯完成Demo。在配唱時，製作人JerryC特別採用如同Live演出的錄音方式，希望完整保留歌曲最自然真實的情緒流動與隨性感；林佳辰僅錄唱三次便完成主唱錄音，他說：「錄音時我一直想像自己站在舞台上演出，而不是待在錄音室裡，希望把那種隨性、瀟灑，甚至有點不在乎的感覺唱出來。」此外，MV大量融入他私下真實樣貌，包括隨性彈奏吉他的片段，以及充滿個人特色的迷因式舞步，那些看似荒謬的舞蹈動作，來自他某天在早餐店突如其來的靈感，甚至當場跑進廁所錄下來。除了街頭漫舞，他還在MV中大口吃燒餅油條和在街頭啃甘蔗，呈現出微落寞卻又帶著狂喜的情緒狀態，將失戀拍得既帥氣又可愛，展現他獨有的肢體魅力與音樂才華。