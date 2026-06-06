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酒駕毒駕情形嚴重，近期成為全國關注的話題，近日網路社群平台 Threads（脆）竟然流傳出「全國同步執行取締酒（毒）後駕車暨防制危駕、擴大臨檢」等專案勤務時段規劃表，被質疑警方內部文件外洩之慮。台中市警察局保安科今日澄清，表示經比對內容完全不實，格式亦不對，是假訊息。台中市警察局保安科科長陳國源表示「網路流傳版本並非本局正式文件，亦非各分局、大隊、隊的格式，疑涉偽造、變造文書或散布不實訊息。經比對本局業務單位（交通警察大隊及保安科）及各分局實際勤務規劃資料，網傳內容所載日期、星期、時段、項目等資訊，均與本局勤務表內容不符」。台中市警察局表示：各項勤務資料均依規定管制並落實保密措施，絕無勤務機密外洩情事。呼籲民眾勿輕信或轉傳未經查證之網路資訊，以免誤導社會大眾；對於涉及散布不實訊息、偽造變造文書等違法情事，本局將蒐集相關事證，依法查處究辦。另提醒駕駛人切勿心存僥倖規避查緝，警方將持續針對酒（毒）駕、危險駕車及其他重大交通違規行為加強取締，以維護交通秩序及用路人安全。