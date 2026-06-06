台灣中油公司今（6）日宣布，自下週一凌晨零時起至6月14日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

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中東情勢動盪，國際油價仍處相對高檔，考量亞鄰國家補貼，為照顧國內民生與平穩物價，中油公司表示，6月8日至6月14日中油持續吸收，汽、柴油合計各吸收1.0元及2.4元。

自2月28日美伊戰爭爆發起，迄6月7日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估，汽、柴油合計吸收金額約172.7億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

中油說明，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
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